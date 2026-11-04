Als je goed kijkt is er iets anders aan deze BMW 3 Serie

Op het eerste gezicht lijkt dit gewoon de nieuwe BMW 3 Serie. Toch? Kijk nog even goed. Misschien dat je het dan ziet. Nee, nog steeds niet? Oke, we helpen je een handje. Er zijn namelijk meerdere zaken anders aan deze 3er.

Waar je naar kijkt is de verlengde BMW 3 Serie voor de Chinese markt. Naast een langere wielbasis is er nog wat anders en dat heeft te maken met de deurhendels. De Chinese overheid is helemaal klaar met die volledig verzonken en elektrisch uitklappende deurhendels. Leuk voor de aerodynamica, maar volgens de Chinezen niet veilig genoeg. En dus komt er een verbod op dit soort deurgrepen.

BMW sorteert alvast voor op de wetgeving door de 3 Serie in China uit te brengen met traditionele deurgrepen. Deze deurgrepen kun je kennen van de 2 Serie Coupé, waar BMW ze al jaren gebruikt. Het merk heeft dus niet het wiel opnieuw hoeven uitvinden. Of in dit specifieke geval, de deurgreep.

Vanaf volgend jaar worden de gestroomlijnde deurhendels sowieso verboden in China en moeten de andere merken er ook aan geloven. Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat inzittenden ook bij een stroomstoring of ongeval de deuren kunnen openen.

Chinese BMW 3 Serie is een maatje groter

De Chinese BMW 3 Serie meet 4.865 mm in de lengte en heeft een wielbasis van 2.970 mm. Dat is 110 mm meer dan bij het reguliere wereldwijde model. De totale lengte groeit met 100 mm. Achterpassagiers profiteren daardoor van aanzienlijk meer ruimte.

De motorvarianten zijn qua naamgeving ook wat anders dan bij ons. Je hebt de 325L met een 2.0-liter viercilinder turbomotor met 234 pk. Een trede hoger staat de 330L met 287 pk uit dezelfde B48. De topsnelheden bedragen respectievelijk 233 en 250 km/u.

Ook qua uiterlijk zijn er verschillen tussen de uitvoeringen. De 325L krijgt sportieve bumpers, lichtmetalen wielen van 19 of 20 inch en trapeziumvormige uitlaatsierstukken. De 330L gaat nog een stapje verder met donker uitgevoerde M Sport-achtige wielen, grotere M Sport-remmen en zwarte spiegelkappen .

Of de verlengde uitvoering ook naar andere markten komt, is nog niet duidelijk. In sommige Aziatische landen is daar wel belangstelling voor. De hamvraag is. Heb je liever deze half verzonken mechanische deurgrepen, of die kekke verborgen deurgrepen zoals de 3 Serie in Europa? Laat het weten. In de comments!

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