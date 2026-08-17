Nieuwe BMW i3 is nu al Auto van het Jaar

BMW is keihard aan de gang met de Neue Klasse. Nieuwe techniek, een nieuw design en misschien wel het belangrijkste: de belofte dat elektrisch rijden eindelijk echt als een BMW moet aanvoelen. Of dat lukt, weten de meeste klanten nog niet, maar toch heeft de nieuwe i3 zijn eerste grote prijs nu al binnen. Je kan een slechtere start hebben toch?

Auto van het Jaar nog voor de eerste proefrit

Normaal gesproken moet een nieuwe auto zich eerst maar eens even gaan bewijzen. Je weet wel, een paar maanden op de markt, wat vergelijkende tests en misschien daarna een of andere mooie onderscheiding. De nieuwe BMW i3 heeft even geen tijd voor die tussenstap. Het Britse CAR Magazine heeft de elektrische sportsedan namelijk al uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2026 tijdens de eerste editie van de zogeheten Genius Awards. Opvallend, want de productie is pas net gestart en veel klanten hebben de auto nog niet eens in het echt gezien.

Volgens de Britse jury is BMW erin geslaagd om het geweldige karakter van de 3 Serie te behouden, maar dan uiteraard met een stekker. Niet heel makkelijk natuurlijk, want juist de 3 Serie geldt al ruim vijftig jaar als de maatstaf voor een sportieve sedan.

BMW pakt flink uit met de techniek

Dat BMW hoge verwachtingen heeft van de i3 is natuurlijk niet zo gek. De i3 50 xDrive krijgt als het goed is 463 pk, een actieradius tot 708 kilometer volgens de WLTP-cyclus en kan dankzij zijn 800 volt-architectuur snelladen met maximaal 400 kW. Onder ideale omstandigheden zou tien minuten laden genoeg zijn voor ongeveer 400 kilometer extra WLTP-bereik. Prachtige cijfers.

Ook onderhuids is vrijwel alles nieuw. Zo introduceert BMW de Heart of Joy, de centrale computer die aandrijving, remmen en energieterugwinning aanstuurt. Daarnaast projecteert Panoramic Vision belangrijke informatie over vrijwel de volledige breedte van de voorruit.

Hoge verwachtingen

De i3 is trouwens niet de enige Neue Klasse die in de prijzen valt. De toch wel nauw verwante iX3 werd door dezelfde jury uitgeroepen tot Elektrische Auto van het Jaar. Natuurlijk zegt een prijs niet alles. De nieuwe i3 moet zich straks nog bewijzen tegenover concurrenten als de Tesla Model 3 en de elektrische sedans van Mercedes en Audi. Maar goed, de eerste prijs is al binnen.

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