BMW heeft een luxeprobleem met de iX3

Je kunt zeggen wat je wilt over elektrische auto's, maar soms zit er eentje tussen die echt meteen raak is. BMW lijkt zo'n model duidelijk in handen te hebben. Nog voordat de tweede generatie iX3 zijn eerste verjaardag viert, draait de fabriek al keiharde overuren. En dat is niet omdat de koffieautomaat stuk is.

Recordtempo in Hongarije

De nieuwe BMW iX3 wordt gebouwd in het natuurlijk voor iedereen bekende Debrecen, Hongarije. Dat is niet zomaar een fabriek, maar de allereerste productielocatie waar BMW uitsluitend auto's op het nieuwe Neue Klasse-platform bouwt. Blijkbaar hebben ze daar geen last van opstartproblemen.

Slechts negen maanden nadat de eerste iX3 van de band rolde, staat de teller namelijk al op 50.000 geproduceerde exemplaren. Volgens BMW is dat de snelste productiestart van een nieuwe fabriek in de geschiedenis van het merk. Sterker nog: de vraag naar de elektrische SUV is zo gigantisch dat BMW al in februari een tweede productieshift heeft toegevoegd. Dat gebeurde maanden eerder dan eigenlijk de planning was. Ook bij de orders gaat het keihard, want de Duitsers verwachten binnenkort de grens van 100.000 bestellingen te passeren.

Miljardeninvestering betaalt zich uit

BMW investeerde ruim 2 miljard euro in de fabriek in Debrecen en lijkt dat geld nu dus een stuk sneller terug te verdienen dan ze gedacht hadden. De locatie speelt namelijk een hele belangrijke rol in de uitrol van het Neue Klasse-platform, dat de basis vormt voor een groot deel van BMW's elektrische toekomst.

De ervaringen die in Hongarije worden opgedaan, worden meteen netjes gedeeld met andere BMW-fabrieken. Zo moet de productie van toekomstige Neue Klasse-modellen sneller én met minder kwaliteitsproblemen op gang komen. De volgende in dat rijtje is de nieuwe elektrische i3, waarvan de productie volgende maand in München zal gaan beginnen.

Nog maar het begin

BMW heeft zoals we weten flinke plannen met Neue Klasse. Eind 2027 moeten 40 nieuwe of vernieuwde modellen gebruik gaan maken van de nieuwe techniek en opvallende designtaal. De iX3 is dus niet gewoon een simpele elektrische SUV, maar meer een beetje het proefkonijn én tegelijk de vaandeldrager van BMW's volgende generatie auto's.

Dat de iX3 zo'n knallende start maakt, zal de Duitsers ook goed uitkomen. Want als één model laat zien dat Neue Klasse aanslaat, wordt het een stuk makkelijker om de rest van de Neue Klasse familie aan de man te slijten.

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