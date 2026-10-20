Nieuwe BMW iX3 is nu al gigantische verkoophit in Amerika

Het is natuurlijk altijd spannend om een nieuw model te lanceren. Wordt het een succes of wordt het een drama waarbij je elke auto met verlies moet verkopen? Nou, dat laatste hoeft BMW zich met de iX3 in ieder geval geen zorgen om te maken. De elektrische SUV van de Neue Klasse is namelijk sinds kort in Amerikaland te koop en wat blijkt? Het is een ongekend succes.

We zagen het door al het positieve nieuws natuurlijk wel een beetje aankomen, dus echt een verrassing is het niet. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet leuk is. In het derde kwartaal van 2026 verkocht BMW maar liefst 1.101 exemplaren van de iX3. Dat klinkt misschien niet als veel maar de leveringen begonnen pas in september. Dus voor een auto die maar een klein deel van het kwartaal echt verkrijgbaar was? Chapeau.

En ondanks dat die cijfers misschien niet helemaal de cijfers zijn die je had verwacht, maakt BMW het de concurrenten toch al knap lastig. De Porsche Macan Electric bleef namelijk op 1.023 exemplaren steken en Audi op 810 e-trons. Mercedes deed ergens ook nog mee met de elektrische GLC en verkocht er 341. Allemaal cijfers van Cox Automotive die toch duidelijk laten zien dat de iX3 alles in zich heeft.

Maaaaarrrr, dit zijn kwartaalcijfers en geen jaarcijfers. De strijd is dus absoluut nog niet gestreden.

Maar wacht, er is nog meer

For the time being kan je de iX3 alleen nog maar krijgen als 50 xDrive. Dan krijg je dus twee elektromotoren, 463 pk en een actieradius van zo'n 698 kilometer. Geen ellende, al helemaal niet als je je bedenkt dat die auto in bepaalde tests zelfs meer dan 965 kilometer heeft gehaald. Geen garantie dat je dat ook doet natuurlijk, maar het kan wel.

Goed, naast de 50 xDrive komt in het nieuwe jaar ook de iets serieuzere iX3 M60. Die geeft je maar liefst 603 pk en knalt je in 3,9 seconden naar de 100. Ook kan je 400 kW laden door de 800V-techniek. Het rijbereik zal vast iets lager liggen dan bij de 50 maar je hebt wel wat meer pit.

Het is dus wel duidelijk dat de iX3 zijn mannetje staat. En als dit allemaal zo doorgaat, heeft BMW met de Neue Klasse in ieder geval een prachtig visitekaartje afgegeven.

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