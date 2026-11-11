Nieuwe BMW X5 op Marktplaats heeft een waanzinnig interieur

Inmiddels is de nieuwe BMW X5 gearriveerd in de showrooms. Voor wie geen zin heeft om er eentje samen te stellen en maanden te wachten: er staan ook wat vooraf samengestelde exemplaren te koop op Marktplaats.

BMW had wat goed te maken. Toen destijds de 5 Serie G60 werd geïntroduceerd kreeg het Duitse automerk kritiek dat de kwaliteit in het interieur nou niet echt fantastisch was. Wat goedkopere materialen en harde kunststoffen waren niet gepast voor een auto met een dergelijk prijskaartje.

Nu is BMW niet doof voor kritiek en proberen ze dat weer helemaal goed te maken met de nieuwere generatie auto’s. De nieuwe BMW X5 is daar het bewijs van, als we de foto’s van dit exemplaar mogen geloven tenminste. Eerlijk is eerlijk, dit is dan ook een bomvolle jongen waarbij kosten nog moeite gespaard zijn om er een mooie configuratie van te maken. Het ligt in elk geval lekker op het netvlies.

Waar je naar kijkt is een kersverse X5 40 xDrive M Sport . Uitgerust met de 3.0 liter zes-in-lijn, goed voor 400 pk en 580 Nm koppel. 0-100 km/u doet de kolos in 5,3 seconden. Maar daar gaat het niet zozeer om.

Er is nauwelijks gereden met deze SUV en dus is het eigenlijk een gloednieuwe auto. Daar is het prijskaartje ook naar. De dealer vraagt maar liefst 168.884 euro voor dit exemplaar. Serieus geld voor een BMW X5. Maar hij is dan ook serieus lekker.

Tartufo

Het interieur is namelijk gedoopt in BMW Individual Merino leder Tartufo. Dat klinkt als een lekker toetje, maar het gaat hier om de kleur van het leer. Op de foto’s oogt het warme bruine interieur als een aangename afwisseling van de gebruikelijke zwarte cabine. Dat is gecombineerd met wat kristal voor de interieurelementen, de Alcantara hemelbekleding in Anthrazit en een aaibaar dashboard.

Wat krijg je nog meer voor die 168k? Multifunctionele voorstoelen met zowel ventilatie als een massagefunctie, een verwarmbaar stuurwiel, vierzone-airconditioning, elektrisch sluitende portieren en een panoramadak. Er is een Bowers & Wilkins Surround Sound System en zo gaat het lijstje nog wel verder.

Staat hier gewoon een uiterst fraaie BMW X5 van de nieuwe generatie, of haal jij je neus op voor deze Duitse rakker ? Laat het weten. In de comments!

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