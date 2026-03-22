Nieuwe Bugatti is betaalbaar én verbruikt geen benzine

Bij een auto zo ultiem als een Bugatti, hoort ook een ultiem prijskaartje. Eentje zo hoog dat een beetje doorsnee sterveling waarschijnlijk nooit zal kunnen genieten van zestien cilinders en een top van 400 tot 500 km/u in je garage. Een nieuw model van Bugatti heeft in theorie veel voordelen: het prijskaartje is een stuk vriendelijker, hij is de juiste kleur blauw en in plaats van benzine verbruikt hij vrijwel alles dat door je lichaam verteerbaar is.

Het nadeel? Je moet wel accepteren dat je te dealen hebt met twee wielen. Een Bugatti-motorfiets? Ja, alleen zonder dat 'motor'-gedeelte. De nieuwe Bugatti is een samenwerking tussen het Franse merk en de Britse fietsenspecialist Factor. Het ultieme automerk pronkt nu op een ultieme fiets. Geen benzine stoken, maar voor de ultieme snelheid moet je wel zuinig zijn met de kroketten tijdens de lunch.

Bugatti Factor One

Nou is ondergetekende geen fietsenexpert. Alles op de oprit is een weloverwogen keuze, maar de stalen ros in het fietsenschuurtje is gekozen omdat ik hem gratis kon overnemen van mijn vader en 'het fietst'. Snelheden van een fiets zijn dan ook niet echt in cijfers uit te drukken, want de fiets gaat zo snel als dat de gebruiker toelaat. Toch heeft Factor er alles aan gedaan om de Bugatti Factor One een pijlsnelle fiets te maken. Eén van de hoofdredenen is een laag gewicht. Vandaar dat het hele frame bestaat uit koolstofvezel en ook de velgen uit dat materiaal bestaan. De 62 inch-velgen wegen maar 1,3 kilo per stuk. Hoe veel de hele fiets weegt maken de merken niet bekend, maar verwacht dat één of twee vingers genoeg zijn om het hele ding op te tillen.

Het algehele design van de Bugatti Factor One lijkt op bestaande renfietsen van het Britse merk, maar de Bugatti-editie gebruikt de historie van het merk voor het uiterlijk. Zo zijn de helft van het frame en het randje van de band uitgevoerd in French Racing Blue, de kleur die Bugatti historisch gezien graag gebruikt als hoedtik naar de raceauto's. Op het frame loopt naakt koolstofvezel over in deze kleur op de bovenste buis. De Franse vlag komt ook terug op een kleine badge bij de achterkant van het frame, evenals het nummer van jouw fiets. Er worden maar 250 exemplaren gebouwd.

Goedkope Bugatti, dure fiets

Alles wijst erop dat de Bugatti Factor One geen goedkoop grapje gaat worden. Dat 'betaalbaar' is dan ook alleen als je het een Bugatti beschouwt. Als je het een fiets beschouwt is het weer een forse mep geld. De 250 exemplaren van de Bugatti-fiets gaan namelijk 20.300 euro kosten. Dit of een Twingo E-Tech. Andere takken van sport, maar dan nog.