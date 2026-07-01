Deze nieuwe Bugatti is duurder dan je huis en breekbaar

Als je een Bugatti W16 Mistral koopt, ben je waarschijnlijk niet bezig met vragen als: “Zou dit ook met porselein kunnen?” Maar ergens op deze planeet bestaat er dus echt iemand die exact die gedachte had. En bij Bugatti zeiden ze niet “nee”, maar vooral: interessant, vertel meer. Het resultaat heet Blanc Éternel, een one-off creatie die bewijst dat er in het ultra-luxe segment letterlijk geen idee te absurd is.

Wit goud voor de happy few

Bugatti werkte opnieuw samen met de Duitse porseleinfabrikant Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin, beter bekend als KPM. Als die naam een belletje doet rinkelen: in 2011 maakten ze samen al de beroemde Bugatti Veyron Grand Sport L'Or Blanc, ook al een ode aan porselein. De nieuwe Mistral pakt het subtieler aan. Nou ja, soort van.

De carrosserie is uitgevoerd in helder wit met dunne zwarte lijnen die de vormen van de roadster accentueren. Het geeft de auto iets grafisch, alsof iemand met een fineliner langs de lijnen van de auto is gegaan. Een beetje stripboek-achtig, een beetje concept art, heel erg on-Bugatti. Het porselein zelf zit niet alleen aan de buitenkant verwerkt in details als de tankdop, oliedop en EB-logo, maar ook binnenin. En daar wordt het pas echt absurd chic.



















Zelfs de pook is van porselein

Waar normale mensen genoegen nemen met alcantara, carbon of gefreesd aluminium, krijg je hier echt porselein op de versnellingspook, speakerroosters, armsteun en middenconsole. Ja, inderdaad. Je schakelt dus in feite met iets dat dichter bij een exclusief koffiekopje staat dan bij traditionele auto-interieurmaterialen.

Over koffiekopjes gesproken: KPM brengt ook een gelimiteerde collectie Bugatti-bekers uit. Slechts 1.000 stuks. De reguliere KPM-cups kosten omgerekend ongeveer 215 tot 450 euro per stuk. Voor een mok. Maar goed, als je een Bugatti rijdt, klinkt dat waarschijnlijk als kleingeld.

Het einde van een tijdperk

Onder al dat witte luxe-spul schuilt gelukkig nog steeds waar deze auto écht om draait: de legendarische 8,0-liter quad-turbo W16. De Bugatti W16 Mistral is namelijk de laatste Bugatti die deze iconische zestienpitter krijgt. Daarna neemt de Bugatti Tourbillon het over met een atmosferische 8,3-liter V16 plus drie elektromotoren.

Met andere woorden: Blanc Éternel is niet alleen een ode aan porselein, maar ook aan het afscheid van een motorblok dat waarschijnlijk nooit meer terugkomt. En eerlijk: als je afscheid neemt van de W16, waarom dan niet met een auto die deels uit servies bestaat? De prijs? Dat laat Bugatti natuurlijk niet weten, maar als een 'normale' Mistral al dik vijf miljoen kost...

Via: Road & Track

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