Nieuwe Dacia Spring is een Twingo, maar dan goedkoper

Zes jaar na de lancering van de eerste Spring heeft Dacia er al meer dan 210.000 van verkocht. Vandaag is het tijd voor het volgende hoofdstuk: de tweede generatie van de elektrische prijsvechter.

Volgens Dacia is bij deze tweede generatie alles anders behalve de naam. Daar slaat het merk de spijker op de kop. Waar het vorige model wat hoger op z’n pootjes stond, is de nieuwe Spring een A-segmentertje die wat breder is dan zijn voorganger. De metamorfose komt door de Renault-basis van de auto: het RG-EV small platform. Dit is dezelfde basis als van de Twingo E-Tech. Niet gek dus dat de Spring in hetzelfde A-segment valt als die Renault.













Ook het uiterlijk is flink veranderd. De Spring gaat nu helemaal mee in de robuste ontwerptaal van Dacia. Hij krijgt hetzelfde lampenontwerp als andere nieuwe en aanstaande Dacia’s. Verder moet de zwarte streep die over de zijkant loopt, het dak van de rest van de auto scheiden volgens Dacia. De Spring verdient niet bepaald prijs op het gebied van een elegant uiterlijk, maar dat is dus ook niet de bedoeling.

In het interieur is alles ook weer duidelijk Dacia. Voor je ligt een 7-inch bestuurdersscherm, ondersteund met een 10,1-inch middendisplay. Ondanks dat het model wat gekrompen lijkt, is de kofferbakruimte gegroeid. Je kunt niet 308 maar 337 liter aan spullen kwijt. Met de achterbank plat groeit die ruimte naar 1.283 liter.

Specificaties

Door de nieuwe basis gaat de instap-Spring er qua vermogen op vooruit. Je hebt niet langer 70, maar 80 pk. Feest! Het koppel is 175 Nm waardoor je in 12,1 seconden naar de 100 km/u kunt gaan. Tussen 19:00 en 06:00 uur te hard rijden op bepaalde Nederlandse snelwegen is niet mogelijk, want de topsnelheid is 130 km/u.

Ben je niet zo’n durfal en rijd je wat trager, dan kun je dankzij de 27,5-kWh batterij zo’n 250 kilometer aan een stuk overbruggen. Opladen gaat dan weer met een 6,6 kW AC-lader, tenzij je de optie ‘snellaadpakket’ aanvinkt. Dan kun je met 50 kW DC-laden. De laadtijd van 15 naar 80 procent duurt dan 28 minuten in plaats van 9 uur met de AC-lader. Met hetzelfde pakket zorg je ervoor dat je stroom kunt geven vanuit de auto aan andere apparaten dankzij V2L-laden.

Een betere Spring?

Over de gehele linie gaat de Spring er met de nieuwe basis ietsjes op vooruit. Je hebt dus 10 pk meer, maar het rijbereik groeit ook met 25 kilometer en je kunt met 10 kW meer DC-laden. Het uiterlijk van de EV past ook net wat beter bij het merk. En dat terwijl Dacia de prijzen laag houdt. Het merk wil alle uitvoeringen van de Spring onder de 20.000 euro houden (exclusief belastingen) en dus onder de prijs van zijn broer, de Twingo. Als dat lukt, blijft de Spring de trotse houder van de titel ‘Goedkoopste EV van Nederland’. Dus: een paar duizend euro besparen en voor de Spring gaan of wat meer uitgeven voor de schattigere Twingo?