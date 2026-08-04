Nieuwe elektrische AMG pakt meteen Nürburgring-record

Elektrische AMG's hebben het tegenwoordig best zwaar. Nog voordat iemand ermee heeft gereden, staat de commentafdeling al vol met "maar waar is de V8?". Mercedes-AMG lijkt zich daar weinig van aan te trekken. In plaats van een eeuwenlange discussie te voeren, doet het merk iets veel leukers: gewoon een rondje Nürburgring rijden. En niet zomaar eentje.

Direct de snelste

Nog geen maand na zijn onthulling heeft de volledig elektrische Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ meteen een record op zak. Kijk dat gaat lekker.

Op de 20,8 kilometer lange Nürburgring Nordschleife klokte de sportieve sedan een officieel gemeten tijd van 7:32,070. Volgens Mercedes-AMG is dat goed voor de titel snelste auto in zijn segment. Dat is helemaal geen slechte binnenkomer voor een auto waarvan een groot deel van de autowereld vooraf al had besloten dat hij zielloos zou zijn.

671 pk en een berg techniek

Onderhuids gebruikt de CLA 45 dezelfde basis als de elektrische AMG GT 4-Door Coupé. Drie zogenoemde axial-flux elektromotoren leveren samen 671 trappelende paardjes en sturen hun vermogen naar alle vier de wielen. Het resultaat van al dat vermogen? 0-100 km/u in 2,7 seconden.

Mercedes monteerde voor de recordpoging Pirelli P Zero Trofeo RS-banden, activeerde de Race-modus uit het optionele AMG Dynamic Plus-pakket en liet de actieve achterspoiler zijn werk doen. Voeg daar een beetje torque vectoring, adaptieve vering en slim energiemanagement aan toe en je hebt een EV die de Groene Hel behoorlijk serieus neemt.

Maar is dit nog wel een AMG?

Dat is natuurlijk een beetje de vraag waar het om draait. Niemand zal ontkennen dat 7:32 op de Nürburgring echt bloedsnel is. De stopwatch liegt immers niet. Maar een AMG koop je normaal gesproken ook voor het geweld, de soundtrack en het gevoel dat de auto je elk moment wil opvreten.

Dat krijg je met een elektrische aandrijflijn nou eenmaal op een andere manier. Mercedes-AMG probeert daarom niet alleen indruk te maken met prestaties, maar ook met rijgedrag. Dankzij de drie elektromotoren kan het vermogen volledig variabel over de vier wielen worden verdeeld en krijgt ieder achterwiel afzonderlijk zijn eigen portie koppel. Op papier klinkt dat veelbelovend.

Of de CLA 45 daarmee ook echt het karakter van zijn legendarische voorgangers weet te evenaren? Wie weet.

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