Opel kijkt nadrukkelijk naar China voor zijn nieuwe elektrische SUV. Het merk tekent met het Chinese Leapmotor een overeenkomst voor de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuwe elektrische C-SUV.

Jaren hebben we geschreven dat de Chinezen komen. Inmiddels zijn ze er wel. De Chinese autoindustrie is inmiddels zover dat Europese merken niet meer zonder kunnen voor de nabije toekomst. Stellantis verkoopt via zijn netwerk in Europa al auto's van Leapmotor, maar gaat nu grote stappen maken in de samenwerking met het Chinese merk

Opel en Leapmotor ontwikkelen nieuwe SUV

Dat China belangrijk is voor de autoindustrie is inmiddels bekend. De batterijontwikkeling gaat kneiterhard in het verre oosten en dus is het niet zo gek dat Stellantis (en ook andere Europese merken) nu denken; if you can't beat them, join them. Voor een merk als Leapmotor is de samenwerking ook goed, want er wordt geprofiteerd van het dealernetwerk en de distributiekanalen van Stellantis. Win win!

De nieuwste overeenkomst tussen Stellantis-merk Opel en Leapmotor heeft specifiek betrekking op een nieuw te ontwikkelen SUV in het C-segment. Uiteraard volledig elektrisch. Door dit niet in Duitsland alleen uit te dokteren, maar de samenwerking te intensiveren met China zorgt ervoor dat de de nieuwe auto in relatief korte tijd op de markt kan komen. Het doel is 2028.

Van buiten een Opel...

Van binnen een Leapmotor? Nou wel een beetje. Onderhuids zal de nieuwe Opel veel technische componenten krijgen van de Leapmotor, maar het design zal onmiskenbaar Opel zijn, aldus het ronkende persbericht. Het "ergonomisch ingerichte interieur" en het onderstel onder andere worden door Opel ontwikkeld.

De nieuwe, samen met de Chinezen ontwikkelde elektrische SUV, moet in het aanbod komen naast de Opel Mokka, Frontera en Grandland. Niet in de plaats van één van deze modellen dus. Grote vraag is natuurlijk of het bij een Opel blijft. Als het model eenmaal ontwikkeld is ligt het in de lijn der verwachtingen dat dit recept ook voor andere merken binnen Stellantis kan worden toegepast. We gaan het zien!