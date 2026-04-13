Nieuwe F1-regels onder vuur, FIA houdt hoofd koel

Het nieuwe F1-seizoen begon met flink wat vuurwerk. Niet alleen op de baan, maar vooral ook daarbuiten. Nieuwe regels, mopperende coureurs en als klap op de vuurpijl een flinke crash in Japan. Genoeg ingrediënten voor paniek, zou je denken. Maar bij de FIA blijven ze opvallend relaxed.

Crash als wake-up call

De harde crash van Oliver Bearman in Suzuka zette de discussie over de nieuwe regels in één klap op scherp. Met snelheidsverschillen die nogal flink kunnen oplopen, werd pijnlijk duidelijk dat er misschien toch een aantal risico’s in het systeem zitten.

Volgens FIA-kopstuk Nikolas Tombazis kwam die klap niet uit het niets uit de lucht vallen. Het probleem zat al in de theorie, maar moest eerst even in de praktijk worden geanalyseerd. Oftewel: eerst zien, dan pas luisteren. Zoals hij het zelf treffend zegt in gesprek met The Guardian: elke crash op hoge snelheid is een schok, maar overhaaste ingrepen kunnen het juist erger maken. Dus even rustig blijven, ook al vliegt er af en toe iemand hard van de baan.

“Geen openhartoperatie nodig”

Ondanks alle ophef ziet de FIA de situatie niet als een complete mislukking. Sterker nog: volgens Tombazis ligt de Formule 1 “niet op de intensive care”. Met andere woorden: er moet her en der wat gesleuteld worden, maar het hele pakket hoeft niet de prullenbak in. Een paar kleine tweaks, denk aan software en energiebeheer, moeten de grootste problemen al oplossen.

En dat is ergens ook wel logisch. De nieuwe regels draaien sterk om hybride systemen en energiebeheer, en dat brengt nu eenmaal kinderziektes met zich mee.

Coureurs niet allemaal enthousiast

Niet iedereen deelt dat voorzichtige optimisme. Sommige coureurs zijn best tevreden, vooral als hun auto goed presteert (toeval?). Maar anderen zijn wel een stuk kritischer.

De manier waarop energie moet worden gemanaged tijdens een ronde zorgt vooral voor frustratie. Auto’s gedragen zich anders, inhaalacties worden beïnvloed en het voelt voor sommigen alsof ze minder controle hebben. En als er dan ook nog crashes bijkomen, krijg je natuurlijk vanzelf gemopper. Veel gemopper.

Aanpassingen onderweg

Achter de schermen wordt inmiddels druk overlegd tussen teams, fabrikanten en de FIA. Het doel: vóór de Grand Prix van Miami met oplossingen komen. Die zullen vooral zitten in software en afstellingen, niet in de hardware. Dat betekent dat aanpassingen relatief snel doorgevoerd kunnen worden. Denk aan hoe energie wordt teruggewonnen en ingezet, precies waar het probleem zit.

De kunst is natuurlijk om een beetje de balans te vinden: veiliger maken zonder het hele concept onderuit te halen. Of zoals de FIA het ziet: een beetje bijsturen zonder de ziel van de nieuwe regels kwijt te raken.

De Formule 1 zit dus weer in zo'n sappig klassiek scenario. Nieuwe regels, nieuwe problemen, en iedereen die daar iets van vindt.