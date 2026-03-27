Nieuwe V12-sportcoupés krijgen terugroepactie vanwege lullige fout

Volgens Ford heb je pas een écht goede auto nadat hij een keer in de werkplaats is geweest voor een terugroepactie. Alsof je schoenen koopt die pas goed gaan zitten nadat je ze hebt teruggestuurd omdat er een zooltje mist. Ook in het duurste segment kom je nog terugroepacties tegen, zoals vandaag met Ferrari.

De National Highway Traffic Safety Administration ( NHTSA ) is de Amerikaanse evenknie van onze RDW. Deze instantie deelt een document waarin we alles te weten komen over een terugroepactie van de Ferrari 12Cilindri. De bloedmooie GT moet terug naar de verkoper vanwege een lullig probleempje: de zij- en achterruit.

Het probleem voor de 12Cilindri

Ferrari heeft zelf het probleem achterhaald en gemeld bij de NHTSA. De Amerikaanse configuratie van de 12Cilindri blijkt te donkeren ramen aan de zij- en achterkant te hebben. Volgens de Amerikaanse veiligheidsregels mag je gekleurde ramen hebben, maar moet 70 procent van het licht in een normale invalshoek nog altijd naar binnen kunnen. Deze grens haalde de Ferrari-ramen blijkbaar niet.

Ferrari kwam achter het euvel bij de voorbereiding van een 12Cilindri-levering in de VS. Vervolgens zijn nog een 79 exemplaren van de GT teruggeroepen vanwege de te donkere ramen. Het probleem zit enkel in de Amerikaanse configuratie, dus hier hebben Ferrari-klanten geen last van de terugroepactie.

De getroffen klanten hoeven niet te betalen voor de nieuwe raamfolie. Sommige klanten vonden de ruiten al te donker en lieten ze preventief aanpassen, met kosten tot gevolg. Dit bedrag krijgen de Ferrari-klanten terug.

Er zijn staten waar je auto wordt afgekeurd als de ruiten te donker zijn, dus de Ferrari-klanten kunnen dit maar beter laten doorvoeren. Of zou je het risico lopen in de hoop dat je ooit een gelimiteerde 1 van 80 Ferrari 12Cilindri met extra donkere ramen kunt verkopen?

