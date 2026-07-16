RDW start grote snelwegcontrole: nieuwe palen jagen op specifieke doelgroep

Jij kent bij jou in de buurt wel de plekken waar de politie controleert op snelheid, toch? Ga daar maar niet meer vanuit. Er kunnen twee keer zoveel flitspalen bij komen in Nederland . Het is daardoor niet gek dat gebruikers van het Mallardviaduct op de A58 in Zeeland en de A2 bij Nederweert in Limburg flink in de ankers gingen toen ze het apparaat hierboven in de berm zagen staan.

We kunnen je direct geruststellen als je er de afgelopen tijd hebt gereden met je auto: je rijbewijs loopt geen gevaar. Hoewel de constructie verdacht veel wegheeft van een hypermoderne flitspaal, heeft dit nieuwe stukje snelwerghardware een heel ander doel.

Dit doen de nieuwe flitspalen

De camera’s delen geen boetes uit aan reguliere automobilisten. Het gaat om een mobiel waarnemingspunt van de RDW. De palen zijn in het leven geroepen om vrachtwagens te controleren.

Sinds 1 juli is in Nederland de nieuwe vrachtwagentol officieel van kracht . Dit betekent dat vrachtwagens met een gewicht van 3.500 kilo of zwaarder moeten betalen voor elke kilometer die zij op de Nederlandse hoofdwegen afleggen. Om te controleren of de transportbedrijven zich netjes aan de regels houden en de benodigde kilometerregistratie aan hebben staan, heeft de RDW deze mobiele palen geplaatst. De camera’s scannen de kentekens en de kenmerken van passerende trucks. Klopt er iets niet met de registratie of de betaling? Dan registreert het systeem dit.

Een soort flexflitser voor vrachtwagens

Het gaat hier om mobiele waarnemingspunten. Dat betekent dat de RDW de camera's bewust niet permanent op één plek laat staan. Ze duiken nu op langs de A2 bij Nederweert en de A58, maar ze kunnen volgende week zomaar verplaatst worden naar de A12 of de A1. Het doel is om een zo flexibel mogelijk controlenetwerk over het hele land uit te rollen.

Tenzij je toevallig in een dikke Scania of Actros onderweg bent, heeft deze camera nul interesse in jou. Tenminste, nu nog. De vrachtwagentolheffing zou zomaar een voorbode kunnen zijn voor een manier om rekeningrijden of een andere vorm van autobelasting via tol in te voeren en te controleren.