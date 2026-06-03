Nederlandse politie deelt veel meer verkeersboetes uit in 2026

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft de cijfers over de eerste vier maanden van 2026 bekendgemaakt, en die zijn niet mals. In totaal werden er ruim 2,5 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Dat is een stijging van maar liefst 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met de gigantische boetebedragen van tegenwoordig spekken we de staatskas weer flink.

Het CJIB en het ministerie wijzen direct naar de noodzaak van de controles: in 2025 vielen er 759 verkeersdoden op de Nederlandse wegen, het hoogste aantal in twintig jaar. Om het tij te keren is de geautomatiseerde handhaving flink opgeschroefd. En dat zien we terug in het aantal verkeersboetes dat er in de eerste vier maanden van 2026 is uitgedeeld.

De focusflitser slaat toe

De weggebruikers van Nederland moeten duidelijk nog even wennen aan de flitspaal tegen telefoongebruik in het verkeer. In de eerste vier maanden van dit jaar werden er 134.752 mensen betrapt op handheld telefoongebruik. Meer dan de helft daarvan (79.014 boetes) werd volledig automatisch uitgedeeld door de focusflitsers.

Op dit moment rouleren veertig focusflitsers op verschillende locaties in het land. Later dit jaar moeten er daar nog tien bij komen. Gezien de boete van 440 euro (exclusief administratiekosten!) hebben deze palen zichzelf snel terugverdiend.

Ook massaal door rood

Een andere opvallende uitschieter in de statistieken is het negeren van het rode verkeerslicht. Het aantal boetes hiervoor steeg met bijna 35 procent: van krap 60.000 vorig jaar naar 80.548 stuks in de eerste vier maanden van 2026. De oorzaak hiervan is simpel.

Volgens het CJIB ligt dat overigens niet alleen aan ons slechte rijgedrag; driekwart van de stijging komt simpelweg doordat er op veel kruispunten nieuwe, modernere flitspalen zijn neergezet of oude palen zijn vervangen. Nieuwe palen, vaker raak.

Hardrijders blijven koplopers

Hoewel de politie via staandehoudingen ook meer mensen bekeurde voor het niet dragen van de autogordel (+8,3 procent), blijft het gros van de enveloppen op de mat vallen vanwege een zware rechtervoet. Snelheidsovertredingen zijn met ruim 1,8 miljoen boetes nog altijd veruit de meest voorkomende overtreding. Vorig jaar daalde dit aantal nog even door de vervanging van flitsapparatuur, maar de nieuwe camera's draaien nu overduidelijk op volle toeren.

Tot slot maakt de fiscus ook voor het eerst kennis met de nieuwe stedelijke regeltjes: er werden in het eerste tertiaal 17.728 boetes uitgeschreven voor het illegaal inrijden van de nul-emissiezones. Begin vorig jaar bestond die wetgeving nog niet, maar inmiddels weet de camera je ook daar feilloos te vinden.

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