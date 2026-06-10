Nieuwe Ford Escort Mk1 RS is GEEN restomod: 330 pk, 10.000 tpm op 895 kilo!

Boreham Motorworks is bezig met een grote marketingcampagne voor Ford RS. En weet je, we zijn er maar wat blij mee. Naast een nieuwe, van de grond af gebouwde RS2000 bouwt het bedrijf ook deze fantastische auto: de Ford Escort Mk1 RS.

Volgens de makers is de Ford Escort Mk1 RS geen restomod, geen replica maar ook geen eerbetoon. Wat het wel is? Een gloednieuwe, officieel door Ford gelicentieerde Escort Mk1 RS die vanaf de allereerste schroef opnieuw is opgebouwd. De enige echte afstammeling van Fords legendarische RS-bloedlijn zonder rijmodi, tractiecontrole en een motor die doorhaalt tot 10.000 tpm.









Maar laten we het eerst eens over z’n looks hebben. In een tijd vol inspiratieloze ontwerpen en eenheidsworst is een ontwerp zoals deze zeer welkom. Kijk mensen, dit is hoe een auto eruit hoort te zien. Aan de buitenkant onderscheid je de Boreham-creatie ten opzichte van oude Fordjes door de moderne koplampen en achterlichten, het chroomwerk, Boreham-badges en de dikke 15-inch wielen met kleverig Yokohama-rubber. Maar anders zou je prima kunnen aannemen dat hier een eind jaren ‘60 Ford zou staan.

Die aandrijflijn

Het absolute huzarenstukje van deze herboren Escort Mk1 ligt onder de koolstofvezel motorkap. De krachtbron heeft de ronkende naam Ten-K, refererend aan het maximale toerental. Minstens zo indrukwekkend is het gewicht van de F1-afgeleide motor. Dankzij het gebruik van billet componenten, gesmede drijfstangen, een vederlicht vliegwiel en een dubbele koppelingsplaat weegt de viercilinder slechts 85 kilo. En oh wat klinkt ie zalig.

Het resultaat is een motor die direct op het gas reageert en dus doorgaat tot maar liefst 10.000 tpm. Doe je dat? Dan produceer je 330 pk aan vermogen. Het blok is voorzien van individuele gasklephuizen en ademt in via een carbon luchtfilterhuis. Vind je 10.000 tpm iets te veel van het goede? Boreham biedt ook de optie voor een iets traditionelere Twin-Cam motor. Deze levert 185 pk en stopt pas bij een nog altijd zeer respectabele 8.500 tpm. Schakelen doe je uiteraard helemaal zelf.

Chassis op maat

Om al dat vermogen fatsoenlijk op het asfalt te krijgen, is het onderstel volledig herzien met motorsport-technologie. De wielbasis is exact gelijk aan de legendarische raceauto van Alan Mann Racing uit 1968. Aan de achterzijde vinden we een op maat gemaakte, volledig zwevende achteras van aluminium en titanium, opgehangen via een geavanceerd zes-links systeem (vier reactiearmen en twee Watts-koppelingen). Het onafgeveerde gewicht aan de achterzijde is daardoor met maar liefst 50 procent gereduceerd ten opzichte van de rally-Escorts van weleer. Alles bij elkaar weegt de Ford Escort Mk1 RS daarom maar 895 kilo!









Hoewel het rijgedrag hardcore analoog is, stap je binnenin niet in een spartaans tochtgat. Het interieur is volledig opgetrokken uit koolstofvezel (inclusief de rolkooi), maar wel voorzien van een modern elektrisch systeem voor verwarming, koeling en ventilatie. Het stuur is lekker stevig, de klokken zijn groot en analoog en de schakelpook is lekker lang. Oh en let ook op de Breitling-klokjes op de middenconsole.

Eén nadeel

Nu horen we je denken: een gloednieuwe, officieel door Ford goedgekeurde Escort Mk1 met F1-technologie en een targetgewicht van onder de 900 kilo... dat zal wel wat kosten. En dat klopt. De prijzen voor de Ford Escort Mk1 RS van Boreham Motorworks beginnen bij een astronomische £354.000 (omgerekend dik €415.000 vóór belastingen). Veel geld? Absoluut. Maar voor de gefortuneerde liefhebber is dit toch weer wat anders dan een zoveelste Ferrari of een 911-restomod.

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