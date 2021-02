Nieuwe G-klasse 4x4² gaat los in de sneeuw [video] - Autoblog.nl

Als we deze beelden zo zien zouden we dit weekend graag een 4×4² te leen hebben.

Mercedes is een bijzonder degelijk merk, soms op het saaie af. Gelukkig komen ze af en toe ook onverwacht uit de hoek met wilde creaties. Een van de auto’s die in deze categorie valt, was de G 500 4×4² uit 2015. Dat was geen eenmalige actie: er komt nu een opvolger!

De nieuwe 4×4² was eerder al gespot op de Nürburgring, maar het circuit is natuurlijk totaal niet de plek waar de auto thuishoort. De 4×4² smeekt erom afgeragd te worden in de blubber. Of misschien nog wel leuker: in de sneeuw. Als we de weerberichten moeten geloven kan Mercedes de auto dit weekend wel in Nederland komen testen. Vooralsnog heeft Mercedes het echter wat noordelijker gezocht, zoals te zien is in de video.

De G-klasse is overduidelijk in zijn element in de Scandinavische sneeuw, maar dat is waarschijnlijk niet waar de klanten de auto straks mee naar toe zullen nemen. Drempels en stoepranden zullen waarschijnlijk de grootste obstakels zijn die de gemiddelde 4×4² voor zijn kiezen krijgt.

Qua uiterlijk past Mercedes weer hetzelfde recept toe als bij de eerste 4×4². De bodemspeling is dus drastisch toegenomen, iets wat we normaliter alleen zien bij auto’s die achteraf zijn omgebouwd. Ook is de 4×4² voorzien van een bagagerek op het dak, inclusief een trappetje en extra verlichting. Het reservewiel op de achterklep maakt de off-roadlook af, maar die ziet natuurlijk op iedere G-klasse.

Of Mercedes ook op motorisch vlak dezelfde receptuur toepast is nog niet zeker. Als ze dat wel doen zal de G 500 met een 422 pk sterke V8 als basis dienen. Volgens Carscoops is het echter ook mogelijk dat de 4×4² een AMG wordt. De beelden geven daar echter geen aanleiding toe, want we zien niet de verticale spijlen in de grille die de G 63 AMG kenmerken. Maar je weet het nooit met gecamoufleerde auto’s, misschien worden we wel op het verkeerde been gezet. Hoe dan ook: de 4×4² belooft weer een heerlijk brute auto te worden.

Bron: Carscoops