En, wat vond jij van de nieuwe Grand Tour?

Bijna iedere autofanaat is het er over eens: de heren van TopGear (2002-2015) en The Grand Tour (2015-2024) hebben een enorme impact gehad op het autolandschap. Elke week hopen dat de nieuwste aflevering weer net zo hilarisch was als die ervoor. Auto's die een hele eigen identiteit kregen dankzij de mening van Jeremy Clarkson. Iconische challenges, humor, avonturen: alles. Het is tijd voor Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May om het stokje over te geven aan de nieuwe generatie. Het debuut daarvan is vandaag beschikbaar en als je het al hebt gezien: wat vond je ervan?

Eigenlijk is 'het trio' zoals iedereen het noemt, niet op te volgen. TopGear is zo tijdloos, dat een slechte reboot er voor zou zorgen dat je nogmaals plezier kan beleven aan de afleveringen die er al zijn. De BBC kent een scala aan miskleunen sinds het trio de boel heeft verlaten. Het programma heeft in een paar jaar tijd enorm veel wisselingen qua presentatoren gehad, met een abrupt einde toen één van die presentatoren ernstig gewond raakte bij een ongeluk. Het programma keert terug, maar of het dit keer wel succesvol gaat zijn?

En dan is er nog The Grand Tour. De formule van TopGear werd vrij letterlijk in een nieuw jasje gestoken voor en door Amazon, maar het trio, auto's in de hoofdrol en de humor bleven. Alleen vanaf 2024 hebben de heren besloten hun carrière als legendarisch trio te beëindigen. Toch wilde The Grand Tour verder gaan. Daarvoor zijn drie nieuwe presentatoren gekozen, waar de heren en andere belanghebbenden uit het productieteam invloed op hebben gehad. Ze zijn geland op Thomas Holland en James Engelsman van Throttle House, met als derde persoon Luke Nicolson die online opereert onder het pseudoniem Francis Bourgeois.

Schoenen vullen

Dat levert de nodige portie twijfels op, al voor er ook maar iets bekend werd rondom het programma. Er moet dan ook erg duidelijk worden dat dit gewoon een evolutie is met nieuwe mensen, geen halfbakken poging om het trio op te volgen. We hoeven niet langer te leven van voorspellingen, voorbarige meningen en 'wat als'-stellingen, want vandaag zijn de eerste zes afleveringen online gekomen op Amazon Prime.

Elementen van de voorgaande programma's ontkom je niet aan. Toch lijkt het erop dat het nieuwe trio hun draai wel gaat vinden. Thomas en James waren al een vermakelijk duo op YouTube, waar ze al hun video's al beginnen met een humoristische sketch met betrekking tot de auto die besproken wordt. Bovendien hebben zij twee dus al een bekende chemie. Francis is daar een bijzondere toevoeging aan, maar eentje die eigenlijk wel werkt. Enthousiasme gemixt met de juiste portie humor en misschien wel het allerbelangrijkste: alle drie zijn het rasechte petrolheads. Wat ons betreft is het echt wel een vermakelijk programma, op basis van de eerste drie afleveringen.

Wat vond jij ervan?

Dat is onze mening, jij hebt misschien wel een andere. Die horen we graag! Is er hoop voor een nieuwe generatie autofanaten? Zitten we aan de start van iets moois? Heeft het nog werk nodig of gaat het nooit wat worden?

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