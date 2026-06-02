Nieuwe hardcore hot hatch heeft geen achterbank

Nog niet zo heel lang geleden werden we aan de lopende band getrakteerd op hardcore hot hatches, soms zelfs zonder achterbank. Denk aan de Renault Mégane Trophy-R en de Golf GTI Clubsport S. Die tijden lijken voorbij, maar nu is er toch een gloednieuwe hardcore hot hatch. Zónder achterbank.

Deze creatie is afkomstig van Toyota, dat voor petrolheads een baken van hoop is in bange dagen. Vandaag presenteren ze de GRMN Corolla. Het GRMN-label kennen we natuurlijk nog van de Yaris GRMN uit 2018, wat een verrassend leuke hot hatch was.

Meisters of Nürburgring

Er was natuurlijk al een GR Corolla, maar de GRMN Corolla gaat nog een stapje verder. De letters MN staan namelijk voor ‘Meisters of Nürburgring’. Deze auto is dus gefocust op het circuit en natuurlijk uitvoerig getest op de Nürburgring.









Zo zijn de twintube schokdempers vervangen door monotube schokdempers en zijn het 4WD-systeem en de stuurbekrachtiging anders afgesteld. Zoals je ziet is de aerodynamica ook flink aangepast, onder andere met een vijfvoudig verstelbare spoiler. Deze is gemaakt van carbon, net als de motorkap, zijschermen en de vinnen aan de zijkant van de voorbumper. Dit alles zorgt ervoor dat de Corolla ook een stuk agressiever oogt.

Geen achterbank

Binnenin treffen we kuipstoelen en – zoals gezegd – geen achterbank. Dit draagt bij aan een algehele gewichtsbesparing van 30 kg. De GRMN Corolla weegt nu 1.450 kg. Aan de motor is niet zoveel veranderd. De driecilinder levert nog steeds 305 pk. Wel is het koppel subtiel gestegen, van 400 naar 415 Nm. Deze is in de GRMN Corolla altijd gekoppeld aan een handbak.









Voor de zeurpieten die toch per se een achterbank willen is er ook nog een andere variant in de maak: de GR Corolla Morizo RR. Deze heeft gewoon vijf zitplaatsen en is wél leverbaar met automaat.

Over de leverbaarheid gesproken: de GRMN Corolla is helaas niet voor Europa. Jammer, maar niet verrassend. De GR Corolla ging namelijk ook aan onze neus voorbij. Deze auto ga je dus niet vaak tegenkomen op de Nürburgring.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover