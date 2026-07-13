Nieuwe informatie: Man die slagboom losschroefde op brug ”moet een lintje krijgen”

Afgelopen weekend stond er een forse file op de Ketelbrug bij Lelystad. Door een storing bleven de slagbomen naar beneden. Volgens Rijkswaterstaat was één automobilist de file zat en besloot het heft in eigen te nemen. Hij zou de slagbomen los hebben geschroefd en op de vluchtstrook hebben gelegd. Achteraf blijkt er meer aan de hand te zijn.

Net als Autoblog.nl pakten ook andere media het nieuwtje op met de informatie van Rijkswaterstaat. Zo ook De Stentor. In de Facebook-reacties op het bericht van het medium komen we nieuwe informatie tegen. Deze keer kan ik dus oprecht antwoorden op de vraag wat de bron is, ‘dat heb gestaan op Facebook’ zonder me ervoor te hoeven schamen.

Nieuwe info

Wat is er dan wel aan de hand? Naast de vele reaguurders die vinden dat een slagboom losschroeven wat anders is dan vernielen, is er ook een verhelderende reactie van ene Simon Veensma. Hij zegt: “Deze mensen verdienen een lintje, want er stond ook een ambulance voor. Wij reden al 15 min en toen kwam er pas politie en Rijkswaterstaat aan. En daarentegen hebben ze netjes de boel los gemaakt in plaats van vernielen'', met de foto hieronder als bewijsmateriaal.

De automobilist was dus al niet in zijn eentje, maar belangrijker: zij hadden een betere reden om de slagbomen weg te halen dan het oplossen van de file: er moest een ambulance door! Vandaar ook dat de reaguurder vindt dat de slagboom verwijderaars een geridderd moeten worden.

En dat terwijl Rijkswaterstaat de hulpjes van de ambulance door RWS werden weggezet als vandalen. “Ik snap best dat het vervelend is om te moeten wachten op een storing, maar dit kan natuurlijk levensgevaarlijk zijn. Voor hetzelfde geld gaat het helemaal mis en ontstaat er tijdens deze storing ook nog eens een verkeersongeluk. Dit moet niet vaker gaan gebeuren”, klonk de eerste reactie van de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Fotocredit: politie_nop_urk via Instagram

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover