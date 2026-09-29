Nieuwe instapper BMW i3 40 xDrive voor 60 mille

Het gaat blijkbaar goed bij BMW. De elektrische SUV iX3 is niet aan te slepen en voor de BMW i3 was er in eerste instantie alleen een vrij prijzige First Edition.

De i3 50 xDrive First Edition is lekker volgehangen met onder meer het M Sportpakket, Iconic Glow-pakket voor extra verlichte tierelantijnen, multifunctionele voorstoelen, een M-interieur, climate control met drie zones, head-up display én Harman Kardon-audio. Daarmee kost de i3 dan wel een lieve 72.995 euro, méér dan zijn grotere broer.

Andere versies BMW i3

Natuurlijk konden we er op wachten dat er ook wat vriendelijker geprijsde versies van de BMW i3 zouden verschijnen. Allereerst is er de BMW i3 50 xDrive in standaarduitvoering, met wieldoppen en raamslingers. Die kost in Duitsland €65.900, maar daar houdt de “duik” in de prijslijst nog niet op. Er komt ook een 40-versie, maar dan wel weer net anders dan bij de BMW iX3.

Bij de iX3 is er vreemd genoeg een achterwielaangedreven iX3 40, enige offroad pretenties smelten daarmee als sneeuw voor de zon. De BMW i3 40 is dan wel weer een xDrive versie, terwijl het logischer is om de klassieke sportsedan met alleen achterwielaandrijving te brengen.

BMW i3 40 xDrive – minder pk, wel vierwielaandrijving

De specificaties van de BMW i3 40 xDrive dan maar. De hamvraag is of je niet voor lul rijdt met je schralere versie van de i3, maar dat valt gelukkig wel mee.

De voorste motor levert 167pk/255Nm, de achterste motor 265pk en 345 Nm. Het systeemvermogen is 374pk en het maximum koppel is 520 Nm. Dat is niet bepaald slecht, zorgt voor een begrensde topsnelheid van 200 km/u en een sprint naar de 100 in 5,4s. De meesten van jullie zouden daar best mee kunnen leven, ik zelf ook wel.

BMW i3 40 xDrive – kleinere accu, nog steeds een dijk van een range

Ook op het accupakket lever je wat in, de brutocapaciteit daalt van 115 kWh naar 87,5 kWh. Netto blijft daar een 82,6 kWh van over en dat zorgt voor een maximale WTLP-actieradius van 710 km.

Snelladen gaat (ook) iets minder snel dan met de grote accu, maar de 800-volt architectuur zorgt ervoor dat de 305 kW DC-snellaadsnelheid kan worden aangetikt. In 21 minuten kan de accu van 10-80% worden geladen. Ook dit zijn allemaal cijfers waar we allemaal wel mee kunnen leven.

BMW i3 40 xDrive – Nederlandse prijs

Voordat we de slingers buiten hangen, moeten we de prijs weten. En helaas, die hebben we nog niet. Bij zijn grotere broer is de financiële stap tussen de twee versies een royale 8 mille, maar die versie verliest dan ook zijn voorste motor.

Het Duitse prijskaartje van de BMW i3 xDrive 50 is €65.900, in Duitsland gaat de BMW i3 40 xDrive 59.900 euro kosten. We hebben in Nederland echter op alles en iedereen zijn moeder hogere belastingen, ook op de elektrische auto's die het milieu moeten gaan redden. Daar klapt Den Haag niet alleen een hogere BTW op dan de rest van Europa, maar ook de "CO2"-belasting BPM. Kortom, de richtprijs voor in Nederland is 60k, misschien iets erboven. Later komt er ongetwijfeld nog een achterwielaangedreven versie waarbij de prijs wellicht naar 55 mille gaat. En misschien weer eens een M Business Edition die nog iets goedkoper wordt, je mag blijven hopen.

BMW i3 M60 xDrive is ook onderweg

Verdere details ontbreken, maar BMW kondigt wel alvast aan dat er ook nog een M-performance BMW i3 komt. De BMW i3 M60 xDrive krijgt de grote batterij en naar schatting ongeveer 600 pk. Dat is op zich voldoende, maar je mag ook altijd nog doorsparen voor een elektrische BMW M3. Die komt er ook.