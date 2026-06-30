Nieuwe BMW X5: elektrisch, PHEV, diesel, benzine, waterstof

De nieuwe BMW X5 (G65) is misschien wel de interessantste SUV die BMW de komende jaren uitbrengt. Niet omdat de X5 ook in een volledig elektrische versie komt, maar juist omdat hij dat níét hoeft te zijn. BMW kiest ervoor om de vijfde generatie X5 met maar liefst vijf verschillende aandrijflijnen op de markt te brengen: benzine, diesel, plug-in hybride, volledig elektrisch en ook weer in een variant met waterstof.

Dat is een opvallende strategie in een tijd waarin ook veel merken alles op één kaart zetten. BMW lijkt juist te zeggen: de klant bepaalt wel waarmee hij wil rijden. BMW voert deze strategie onder de noemer Open Technology.

Eén platform voor alles

De nieuwe X5 staat opnieuw op BMW's CLAR-platform, dat platform kan alle aandrijflijnen aan. Dat is opvallend, want concurrenten kiezen steeds vaker voor aparte platformen voor EV's en auto's met een verbrandingsmotor. BMW houdt voor de X5 em iX6 vast aan één architectuur waarop alle aandrijflijnen passen.

BMW gaat voor een breed gamma. Er komt een 400 pk sterke X5 40 xDrive met zescilinder benzinemotor en 48V mild hybrid, een 313 pk sterke diesel, twee plug-in hybrides en als absolute blikvanger de volledig elektrische iX5 60 xDrive. Vanaf 2028 volgt bovendien de iX5 Hydrogen.

De elektrische BMW iX5 krijgt een mega-accu

Het grootste nieuws is misschien wel de eerste volledig elektrische X5: die gaat natuurlijk BMW iX5 heten. BMW stopt er zijn zesde generatie eDrive-techniek in, compleet met een 800-voltsysteem, twee elektromotoren die samen 578 pk en 805 Nm leveren. Daarmee sprint de bijna 2.900 kilo zware SUV in 4,7 seconden naar 100 km/u.

De cijfers die écht indruk maken gaan over de accu en het laden.De netto accucapaciteit bedraagt 140 kWh! Dat is gigantisch. De oorspronkelijke BMW i3 in 2012 had een netto capaciteit van 18,8 kWh. De iX5 krijgt dus een ruim zeven (!) keer grotere accu.

De iX5 (en X5) zijn geen kleine jongens en dat maakte het voor BMW mogelijk om er relatief eenvoudig een grotere accu in kwijt te raken. Vooral de extra hoogte heef BMW goed benut. De Beierse autofabrikant gebruikt voor het eerst cilindrische accucellen van 120 millimeter hoog in plaats van 95 millimeter. Ruim 25% meer hoogte leidt tot net zo’n stijging aan volume en daarmee dus tot ruim 25% meer accucapaciteit.

De BMW iX5 krijgt een WLTP-actieradius van meer dan 800 kilometer. Hoeveel het precies wordt is nog even afwachten, maar het zal nog wel onder de 1.000 km blijven. Dankzij het 800 volt accupakket gaat het snelladen met meer dan 450 kW. De “standaard” snellaadpaal komt daar overigens niet aan, maar het betekent ook dat de X5 klaar is voor de nieuwste generatie ultrasnelle laders.

BMW X5 Plug-in blijft springlevend

Wie dacht dat BMW de plug-in hybride langzaam zou uitfaseren, komt bedrogen uit. Sterker nog: de X5 PHEV-versies behoren tot de interessantste modellen van de hele reeks.

De X5 50e levert voortaan 490 pk en 700 Nm dankzij een combinatie van de bekende B58-zescilinder en een 197 pk sterke elektromotor. De elektrische actieradius groeit naar 102 kilometer WLTP. Daarmee kun je voor veel woon-werkverkeer ritten de benzinemotor simpelweg uitlaten.

Daarboven komt de nieuwe BMW X5 M60e, die ook de bekende B58 zes-in-lijn gebruikt, maar nu goed voor 426 pk. Samen met dezelfde elektromotor ontstaat een systeemvermogen van 612 pk en een systeemkoppel van 800 Nm. Daarmee sprint hij in 4,5 seconden naar de 100 km/u, terwijl je nog altijd bijna 100 kilometer volledig elektrisch kunt rijden.

Zoals wel vaker, betaal je wel een prijs. Door het accupakket krimpt de bagageruimte van 650 naar 525 liter en loopt het gewicht op tot ongeveer 2.640 kilogram. Ik reken de MRB nog even niet voor je uit, want lachen wordt dat niet.

Waterstof krijgt nog steeds een kans

Terwijl veel fabrikanten waterstof inmiddels stilletjes hebben afgeschreven, blijft BMW erin geloven.De iX5 Hydrogen verschijnt in 2028 en is inmiddels toe aan de derde generatie van zijn brandstofceltechniek, ontwikkeld samen met Toyota. Het interessantste detail zit echter in de opslag van de waterstof.

BMW gebruikt een nieuw 'Hydrogen Flat Storage'-systeem. In plaats van één of twee grote cilinders bestaat het systeem uit meerdere platte hogedruktanks die in dezelfde ruimte als het accupakket zijn opgenomen. Daardoor blijft de binnenruimte intact. Dat is een veel elegantere oplossing dan de hoge tanks die je bij veel andere waterstofauto's ziet.

Ook het interieur gaat mee met de tijd

Binnenin krijgt de X5 de nieuwste generatie BMW Panoramic iDrive, dat we al kennen van de BMW iX3. Het dashboard bestaat uit een panoramische projectie over de volledige breedte van de voorruit, gecombineerd met een 17,9-inch centraal scherm en een optioneel 21:9-passagiersdisplay. Het geheel draait op BMW Operating System X.

Gelukkig lijkt BMW tegelijkertijd naar kritiek van klanten te hebben geluisterd. Het nieuwe multifunctionele stuur gebruikt weliswaar opnieuw 'Shy Tech'-toetsen, maar de bediening is overzichtelijker geworden. Tijdens de presentatie viel bovendien op dat BMW weer meer nadruk legt op fysieke bediening waar dat logisch is.

Onderstel blijft een sterk punt

BMW belooft dat de nieuwe X5 opnieuw de sportiefste auto in zijn segment wordt. Als we even doen alsof er geen Urus en Cayennes bestaan, is de claim van BMW niet geheel onterecht.

Standaard krijgt iedere BMW X5 een adaptief onderstel. Wie meer wil, kan kiezen voor luchtvering op beide assen gecombineerd met Integral Active Steering. De achterwielen sturen daarbij tot 3,2 graden mee, waardoor de draaicirkel met ongeveer 80 centimeter afneemt. Dat klinkt misschien als een klein verschil, maar bij een SUV van vijf meter lang merk je dat direct tijdens parkeren of manoeuvreren in een parkeergarage.

Ook nog een X5 benzine en diesel

Voor de Nederlandse markt lijken dit de meest interessante versies. Het verbruik en bijbehorende CO2-uitstoot zorgen voor een nogal stevige rekening vanuit Den Haag. Toch wilden we ze niet onbenoemd laten. De BMW X5 40 xDrive verliest de letter “i” in de typeaanduiding, maar het gaat om de benzineversie. Ook hier vinden we de B58 zes-in-lijn motor die voor de X5 400pk en 580Nm. Het is voldoende voor een topsnelheid van 250 km/u en een sprint naar de 100 in 5,4s.

Ook smakelijk is de diesel: de BMW X5 40d xDrive heeft 313pk/ 670Nm. Daarmee is het de langzaamste X5 met een sprinttijd naar de 100 van 6,2s. De topsnelheid is begrensd op 230 km/u. Zowel de benzine als de diesel zijn 48v mildhybrids, de elektromotor levert op strategische momenten nog 18pk en 200Nm.

Nederlandse prijzen BMW X5 en iX5

Er zijn nog geen prijzen voor alle versies van de BMW X5, op de prijzen van de PHEV's is het nog even wachten. Het zijn Nederlandse prijzen die gaan gelden per 1 augustus voor de X5.

De BMW X5 40 xDrive is er vanaf € 135.815,-, waarvan €40.674,- aan BPM. Op de diesel zit nog net iets meer CO2-belasting en dus wordt de prijs van de BMW X5 40d xDrive € 143.948,-. De BPM voor de diesel bedraagt € 46.387,- en een deel van die 143k is ook nog BTW. Denk er maar niet te veel over na, dat is beter voor je bloeddruk.

De voorlopige prijsstelling voor de BMW iX5 60 xDrive per 1 januari 2027 bedraagt: € 105.673,-. Dat is een koopje! Er zit dan ook maar € 687,- BPM op de iX5, dat verklaart een groot deel van het verschil.

Kies maar!

De keus voor de aandrijflijn zal in Nederland en België sterk fiscaal gedreven zijn. Hier in Nederland gaan we vermoedelijk de iX5 veel zien, in Belgie wellicht ook nog wat van de andere versies. Bij onze oosterburen zullen de X5 benzines en diesels je wel weer om de oren vliegen. Welke heb jij het liefst?

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