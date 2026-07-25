Nieuwe Mercedes-AMG GT fikt volledig af tijdens testrit

Een auto testen in de Spaanse bergen klinkt natuurlijk voor iedere autoliefhebber als een droombaan. Zonnetje, mooie wegen en als bonus mag je ook nog eens in de nieuwste Mercedes-AMG GT rijden. Super! Alleen liep het voor de testrijder van dit prototype net iets anders. De dag eindigde namelijk niet met een strakke evaluatie in de pitbox, maar met een compleet uitgebrande AMG GT.

Van testauto naar fakkel

De beelden komen uit de Sierra Nevada, dat is zo'n beetje de plek waar autofabrikanten hun nieuwe modellen onderwerpen aan pittige temperaturen. Bij deze AMG GT facelift ging het alleen wel héél snel mis. Volgens de filmert begon de brand achterin de auto, waarna de vlammen het prototype in rap tempo volledig overnamen. Toen de brandweer arriveerde, viel er weinig meer te redden. Van maanden ontwikkelingswerk bleef niet veel meer over dan een verkoold hoopje metaal. Zonde.

Internet weet het alweer zeker

En zoals dat tegenwoordig gaat, had Instagram de oorzaak al gevonden voordat Mercedes überhaupt wist dat er een auto miste. Volgens de persoon die de video plaatste zou het accupakket van de hybride aandrijflijn de boosdoener zijn. Ook zouden de aanwezige brandblussers geen schijn van kans hebben gehad.

Kleine kanttekening: daar is op dit moment helemaal geen bewijs voor. Mercedes zegt voorlopig niks en het is zelfs niet duidelijk of dit überhaupt een E Performance-hybride was. De gefacelifte AMG GT komt waarschijnlijk gewoon weer met een dikke V8, naast geëlektrificeerde varianten. Welke uitvoering hier precies in rook opging, weten we dus nog niet.

Pijnlijk? Absoluut. Goedkoop? Nee. Maar dit is wel precies waarom fabrikanten prototypes bouwen. Liever dat een testauto tijdens een hete zomerdag in Zuid-Spanje besluit spontaan een kampvuur te worden, dan dat hetzelfde gebeurt bij een klant die net de showroom uit rijdt.



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