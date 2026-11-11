Mercedes gaat de SL een stuk goedkoper maken

Toen Mercedes met de nieuwste generatie SL kwam was er een groot verschil in vergelijking met voorgaande generaties. Het werd namelijk een exclusief Mercedes-AMG model en niet een Mercedes-Benz. Daar komen de Duitsers nu toch op terug.

Wie vroeger voor een SL ging shoppen koos bijvoorbeeld voor een SL 500, de Affalterbach-modellen droegen de namen SL 63 AMG of zelfs de brute SL 65 AMG met twaalfcilinder. Dat hele concept werd overboord gegooid met de huidige generatie. Alleen nog een Mercedes-AMG SL.

Misschien dat deze strategie toch niet zo lekker uitpakt als de Duitsers gehoopt hadden. Achteraf gaat er toch een Mercedes-Benz SL komen, naast de AMG-modellen. Daarover bericht Autobild.

Een nieuwe Mercedes SL voor wie liever ontspannen toert dan elke bocht de performance aanspreekt. Dat is het plan van Mercedes-topman Ola Källenius. In 2027 breidt het merk de SL-familie uit met een Mercedes-Benz SL.

De SL is er momenteel te krijgen als AMG SL of als luxueuze Maybach . Een Benz-variant zou de SL beduidend goedkoper moeten maken. Daarmee spreekt Mercedes weer een nieuwe doelgroep aan. Op dit moment begint het goedkoopste model bij zo’n 167.000 euro voor de SL 43.

De nieuwe Mercedes-Benz SL dook alvast gecamoufleerd op bij de uitreiking van het Gouden Stuurwiel in Berlijn. Källenius arriveerde ermee en lichtte in een interview met Auto Bild voor het eerst iets van het plan toe. De auto krijgt een eigen karakter. Nog altijd sportief en emotioneel, maar meer gericht op comfort en ontspannen open rijden.

Eigenlijk is dat de originele SL-formule. Mercedes-AMG poogde het model sportief te maken, maar van oorsprong draait de SL om luxe en comfort. Het was altijd al een zwaar ding. Hard rijden kon altijd heel goed, maar wel het liefste rechtdoor. Wat dat betreft is een Benz-uitvoering helemaal prima.

Over de aandrijflijn blijft Mercedes stil. Of er zes- en achtcilinders komen, welke rol hybride techniek speelt en of een volledig elektrische SL op de planning staat, zijn nog geen antwoorden gegeven.

Nog even wachten

De gecamoufleerde SL wordt in 2027 officieel onthuld. Een preciezere datum is er nog niet. Tegen die tijd moet ook duidelijk worden hoe groot de verschillen met de AMG precies zijn, welke motoren leverbaar worden en waar de nieuwe uitvoering in de prijslijst terechtkomt.

Foto: ecnerualcars via Autoblog Spots

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