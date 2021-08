Nieuwe Mercedes G-klasse 4X4² verbergt zich niet langer

Een onthulling van een gloednieuwe Mercedes G-klasse 4X4² lijkt niet ver weg te zijn. Het gevaarte begeeft zich namelijk onder de mensen.

Tenzij je rondom de Nürburgring, of enkele belangrijke Duitse steden, woont kom je eigenlijk nauwelijks nieuwe auto’s in camouflage tegen. Dat komt omdat autofabrikanten vaak rustige plekjes opzoeken om publieke tests te ondernemen op de openbare weg. Pas als een onthulling niet lang meer gaat duren durven merken het aan om in steden te gaan rijden. Drie keer raden waar de nieuwe Mercedes G-klasse 4X4² werd gespot.

Met lichte camouflage werd de G-klasse op video vastgelegd in Los Angeles door het YouTube-kanaal KindelAuto. Een locatie dat de Duitse autofabrikant goed moet testen, want een groot deel van de klandizie zit in deze stad. De camouflage is minimaal en eigenlijk is dat ook helemaal niet zo gek. Want probeer maar eens een Mercedes G-klasse 4X4² te verbergen. Een onbegonnen zaak.

Van de vorige generatie zagen we voor het eerst een 4X4². Dit succesvolle recept wil Mercedes herhalen met de huidige generatie G-klasse. Vermoedelijk maakt de auto wederom gebruik van de G500 met een lekkere V8 als basis. De prijs kwam zo’n 6 jaar geleden met de introductie uit op meer dan 300.000 euro. In de tussentijd zijn auto’s duurder geworden door belastingen en what not.

Kortom, ik kijk er niet gek van op dat je minimaal 350.000 euro moet neertellen voor de nieuwe Mercedes G-klasse 4X4². Maar laten we niet op zaken vooruitlopen en eerst de onthulling eens afwachten.