MG4 EV Urban is een nieuw model met een verwarrende naam

Hoe zou je het vinden als Porsche een 911-instapper zou uitbrengen met compleet ander verlichting, schonere lijnen en op een nieuw platform? Beetje vreemd, nietwaar? Toch is dit precies dat het Chinese MG doet met haar hatchback, de MG4.

Eerder had je de MG4 en de XPower-sportversie. Nu voegt MG daar een instapmodel aan toe: de MG4 Urban. Je kunt er wel nog een 4 in zien, maar het doet toch meer denken aan een compleet losstaand model. Maar dat is het dus niet. Lekker verwarrend.

Goed, wat hebben we hier dan?

Eerlijk gezegd vind ik de MG4 Urban beter te behappen qua uiterlijk dan zijn duurdere broers. Het ontwerp is wat schoner. Ik zou bijna willen zeggen wat Europeser. Dat komt vooral door de smalle koplampen. Verder moet de ‘grille’ je doen denken aan de Cyberster. Zie jij het? Achterop verbindt een zwarte balk twee achterlichten die me wat meer doen denken aan de cabrio. Ik denk dat dit een haat-het-of-hou-ervan ontwerpdingetje is en ik hou er wel van.

Specificaties

Dan nu de cijfertjes. De MG4 Urban is er in drie verschillende uitvoeringen en twee verschillende aandrijflijnen. Het nieuwe E3-platform zorgt voor 149 of 160 pk wat altijd naar de voorwielen gaat. De uitvoeringen verwijzen naar de mate van luxe (Comfort of Premium) en het rijbereik (Standard of Long Range). De accupakketten zijn 43- en 54-kWh groot, waarmee je minimaal 325 en maximaal 413 kilometer ver mee komt. De kleine batterij kan aan de DC-lader in 28 minuten van 10 naar 80 procent laden, de grotere batterij heeft er een half uur voor nodig.

Vanbinnen is de MG4 Urban nog best leuk gevuld voor een instapmodel. Er is een 12,8 inch touchscreen en een 7 inch bestuurdersscherm. Hierop kun je draadloos gebruik maken van Apple Car Play en Android Auto. In de Premium-uitvoering zitten er ook nog apps (Tik Tok, YouTube, Spotify en Amazon Music) en een draadloze telefoonlader in.

De weekboodschappen moeten ook prima in de MG4 Urban passen. Met de achterbank op zijn plaats meet de kofferbak 479 liter (van vloer tot plafond), plus een verzonken ruimte onder de bagageruimtevloer van 98 liter. Met de bank plat is er 1.364 liter aan ruimte. Geinig: de MG4 EV Urban heeft dertig ‘geheime’ opbergvakjes in de cabine.

De prijs

Waar de Urban het vooral moet winnen, is zijn prijs. Wie er vroeg bij is, kan al in een MG4 Urban rijden voor 23.950 euro nu. Later, wanneer het introductievoordeel weg is, gaat de Urban voor 25.950 euro. Zijn eveneens vernieuwde broer gaat voor tenminste 10.000 euro meer. Da’s een flinke bak geld in dit segment.

Concurrentie

Als je de prijzen en specificaties van de MG4 Urban afzet tegen de concurrentie, dan doet MG behoorlijk puik werk. De instapper kan prima klanten van de goedkoopste ID. Polo en Renault 5 paaien met zijn cijfertjes. Hetzelfde geldt voor de topuitvoering, al is het nog de vraag of de gewone ID. Polo daarbij roet in het eten van de Chinezen gaat gooien.

Hyundai Inster (97 pk, 327 km range): 24.495 euro

Renault 5 E-Tech urban range FIVE (95 pk, 310 km range): 24.990 euro

Volkswagen ID. Polo Trend (116 pk, 300 km range): 24.990 euro

MG4 Urban Comfort Standard Range (149 pk, 325 km range): 25.950 euro

Cupra Raval Essential (115 pk, 300 km range): 25.990 euro

BYD Dolphin Surf Comfort (157 pk, 310 km range): 26.690 euro

Kia EV2 Essential (147 pk, 312 km range): 27.595 euro