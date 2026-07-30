Nissan heeft de weg naar boven nog steeds niet gevonden

We leven in woelige tijden in autoland. Nieuwe merken staan op, terwijl gevestigde namen opeens in zwaar weer belanden. Dat geldt bijvoorbeeld voor Nissan. Ze waren nota bene een pionier met de elektrische Leaf, maar hebben het nu heel lastig.

Nissan introduceerde vorig jaar de gloednieuwe Micra, die stiekem een Renault 5 is. Of nou ja, stiekem… het is overduidelijk een Renault 5. Deze auto gaat het merk echter niet redden, want de verkopen zijn in het afgelopen half jaar wéér gedaald. Misschien dat de nieuwe Leaf nog wat kan doen, maar die kwam te laat om in de eerste 6 maanden een impact te maken.

Overal in de min

De Japanners maken de verkoopcijfers van het afgelopen half jaar bekend en die zijn niet om over naar huis te schrijven. Wereldwijd wist Nissan 1.506.052 auto’s aan de man te brengen. Dat is een daling van 6,7% ten opzichte van een jaar geleden. En dat was ook al 5,7% minder dan het jaar ervoor. In het eerste half jaar van 2024 verkocht Nissan nog 1,7 miljoen auto’s.

Sommige merken kunnen China de schuld geven, maar bij Nissan was de daling niet toe te schrijven aan één specifieke markt. In China werd weliswaar de grootste daling genoteerd (15%), maar ook in Europa zaten de verkopen 12,5% in de min. Dat is de markt waar de Micra potten zou moeten breken, maar dat lijkt vooralsnog niet te lukken. Alleen in de VS noteerde Nissan een zeer bescheiden plusje van 0,3%, maar dit werd weer tenietgedaan door dalingen in Canada en Mexico.

En Nederland?

Uiteraard worden de Nederlandse cijfers niet gespecificeerd door Nissan, maar die hebben we er zelf nog even bij gezocht. Die zijn al helemaal niet best. In het afgelopen half jaar verkocht Nissan ruim 36% minder auto’s dan een jaar geleden. Van de Micra werden er slechts 291 op kenteken gezet, terwijl Renault intussen 2.049 R5’s wist te slijten. Op zich logisch, want een Micra die eruit ziet als een Renault uit de jaren ’70 slaat gewoon nergens op. En als je een Renault wil, dan koop je wel een Renault.

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