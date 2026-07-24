Iemand vond dat het neusje van de Alfa Romeo Giulia beter kon

De Alfa Romeo Giulia draait inmiddels alweer een tijdje mee. Hoewel er in 2023 nog een facelift kwam, kan het misschien zo zijn dat je hem ‘oud’ begint te vinden. Misschien neemt deze aanpassing dat gevoel weg.

Het bedrijf Gelvato uit Kroatië heeft een oplossing bedacht voor een probleem dat denk ik niet bestond. Maar misschien denk jij daar anders over. De Kroaten in elk geval wel. Ze hebben namelijk een nieuwe neus verzonnen voor de Giulia. Nu proberen ze die neus te verkopen aan Giulia-eigenaren die wel toe zijn aan wat verfrissing.

De Giulia oogt nog steeds strak, maar ook een tikje ingetogen voor Alfa-begrippen. Om nu maar je gewone Giulia om te ruilen voor een Quadrifoglio GTA is ook zo wat. De oplossing van Gelvato is in elk geval een stuk voordeliger.

De tuner heeft een eigen voorbumper bedacht. Die bumper is voorzien van grotere luchtinlaten met honingraatstructuur en een uitgesproken splitter. Daarnaast zijn er extra luchtinlaten geplaatst naast de koplampen, die optisch doorlopen richting de grille. Het geeft de Alfa Romeo een wat agressievere blik. Toegegeven, het ziet er niet verkeerd uit.

Ik zou overigens het hele pakket bestellen. Bestaande uit een losse splitter, side skirts, een diffuser met dubbele uitlaatstukken en een subtiele achterspoiler. Want als je alleen de voorbumper gaat aanpakken lijkt het net of je een schadebak rijdt, waarvan de voorkant een upgrade heeft gehad.

Spotgoedkoop upgraden

Het leuke is de prijs. Deze Hawk Edition bumper en splitter kost je namelijk slechts €670. Wil je de versie met mesh-details (Stage 2), dan kost het €770. Voor een complete aero kit ben je €950 kwijt. Dan moet je nog wel even langs de lokale spuiter natuurlijk, maar al met al is het geen enorm kostbare ingreep.

Pre-orders zijn inmiddels geopend en vanaf 1 oktober moeten de eerste kits geleverd worden. De pasvorm zou geschikt zijn voor vrijwel alle Giulia-versies, behalve de Quadrifoglio en de gelimiteerde GTA/GTAm. Maar die hebben dan ook geen upgrade nodig natuurlijk.

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