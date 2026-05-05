Omoda 4 komt eraan en heeft serieuze plannen

Alsof de Europese automarkt nog niet druk genoeg was, dient zich wéér een nieuwe uitdager aan. Jazeker, de Omoda 4 komt eraan, en hij heeft geen zin om rustig kennis te maken. Deze compacte SUV mikt meteen op een serieuze plek in het elektrische speelveld.

Compacte SUV met opvallend design

De nieuwe Omoda 4, onthuld in Beijing, zet zich lekker neer als een compacte SUV, maar wel eentje die duidelijk zijn best doet om op te vallen. Met een lengte van 4,42 meter komt hij precies uit in het al redelijk drukke C-segment.

Wat het exterieur betreft heeft de Omoda 4 vooral veel lijnen. Heel veel lijnen. Een opvallend en futuristisch design dat lijkt alsof het regelrecht uit Cyberpunk komt. Nee, subtiel is anders maar goed, hij is in ieder geval niet saai.

Binnenin gaat het feest verder met een 13,2-inch infotainmentscherm, AI-functies (want dat hoort er tegenwoordig allemaal bij) en een 540° camerasysteem. Ja, 540 graden, meer zien dan rondom dus, waarschijnlijk ook een beetje in een parallel universum. Verder krijg je een batterij aan rijhulpsystemen, zestien stuks om precies te zijn, die je moeten helpen met alles van parkeren tot waarschijnlijk je ingewikkelde levenskeuzes.









Elektrisch en redelijk realistisch

De Omoda 4 komt naar Nederland als volledig elektrische auto. Geen hybride tussenstapje dus, gewoon meteen lekker stekkeren. Afhankelijk van de uitvoering krijg je een batterijpakket tussen de 50 en 67 kWh, goed voor een geschatte actieradius van zo’n 450 kilometer.

Dat is niet bepaald iets om over naar huis te schrijven, maar ook zeker niet iets om je voor te schamen. Het plaatst deze EV netjes tussen de gevestigde orde. Of hij die cijfers in de praktijk ook haalt, is natuurlijk een tweede, maar dat geldt voor zo’n beetje elke EV.

Grote plannen, nog grotere ambitie

De komst van de Omoda 4 is geen op zichzelf staand project. Sterker nog: het model heeft een rol in een veel groter en vooral ambitieus meesterplan. Het merk wil namelijk richting 2027 wereldwijd 1 miljoen auto’s per jaar verkopen. Tja, niemand heeft ooit geschiedenis geschreven door voorzichtig te doen toch? Europa is daarin een belangrijke markt. De Omoda 4 moet helpen om hier te kunnen settelen. Of dat lukt, hangt natuurlijk een beetje af van de prijs en prestaties etc.

Meer details over uitvoeringen en prijzen volgen later. Tot die tijd blijft het vooral een kwestie van nieuwsgierig afwachten… en misschien alvast een beetje wennen aan die bliksemlampen.