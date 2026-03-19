Nieuwe Panamera Sport Turismo komt niet van Porsche

Nadat de tweede Porsche Panamera furore maakte met een stationwagonversie genaamd Sport Turismo, besloot het merk net zo snel weer te stoppen met de variant bij de derde en huidige generatie. Dankzij weer een nieuw merk uit China is er een auto die de styling van de huidige Panamera perfect combineert met de lijnen van een Sport Turismo. Technisch zit 'ie dan weer dichter bij de Taycan. Het merk in kwestie? Aistaland.

Nee, dat is geen tikfout. Aistaland is bedoeld om een wat meer internationaal te begrijpen variant te zijn van een reeds bestaand merk genaamd Qijing. In een wereld van XPengs en Xiaomi's is niks te gek, maar goed. Aistaland, wat dan weer een afkorting is voor AI Start New Land. Ja, echt. Zoals altijd staat het voor de ambitie om met dank aan iedereens beste vriend AI de perfecte auto samen te stellen. Logisch als je weet dat Qijing en dus Aistaland een gecombineerd merk is van het Chinese automerk GAC en het welbekende techbedrijf Huawei.

Aistaland GT7

We nemen het je niet kwalijk als al dit soort geluiden van samenwerkingen en techbedrijven en nieuwe startups inmiddels klinken als, nou ja, Chinees. Concreter wordt het als Aistaland aangekondigd met dank aan de auto waarmee het merk gaat beginnen. Deze heet GT7 (niet te verwarren met de huidige Gran Turismo-titel) en de vormfactor is op twee manieren bijzonder. Allereerst, het betreft een soort shooting brake. Een sedanversie is er nog niet, dus enigszins bijzonder om het puur bij een soort stationwagon te houden. Denza doet bijvoorbeeld hetzelfde met de aankomende Z9 GT (al is daar wel een sedanversie van maar de estate is de enige die wij krijgen) en ook Zeekr met de 001 gold als inspiratie.

Porsche who?

Verder bijzonder aan de Aistaland GT7 is dat de algehele uitstraling van de auto direct associaties oproept met Porsche. Vooruit, de recente Taycan-kopie van SAIC is erger, maar ook de Aistaland lijkt op een soort verloren Sport Turismo-broer. Aan de achterkant is ook hier een sterke portie Taycan te herkennen, maar aan de voorkant krijgen we dankzij de koplampen juist een veel sterkere Panamera-vibe. Aangezien die laatste sinds de huidige generatie niet meer als Sport Turismo te bestellen is, kan de Aistaland GT7 wellicht de Panamera ST zijn voor mensen die hem echt missen.

Helaas kan de Aistaland GT7 niet een Porsche Panamera zijn qua motor. Het betreft namelijk een volledig elektrisch model, vandaar dat we zeiden dat het technisch meer een soort Taycan is. Wat de specs worden, houdt Aistaland nog even voor zich. Behalve dat het ding gebruik maakt van 800V-techniek, dus lekker snel laden. Alleen hoe snel, met wat voor accu en hoe snel je het vermogen op de weg krijgt, dat is nog niet bekend. Wel heeft Huawei een hele rits info vrijgegeven over hun bijdragen aan de technologie van de Aistaland GT7, waaronder de LiDAR-sensor met 896 lijnen, waardoor deze geldt als de koploper voor de industrie voor autonoom rijden. Volgens de slager die zijn eigen vlees keurt, dan.

Er is nog niks bekend over de export van de Aistaland GT7. Bij een Denza of Zeekr kan je nog zeggen dat komst naar Europa logisch is, want moederbedrijven BYD en Geely hebben hier al meerdere ijzers in het vuur. GAC heeft een hele rits merken, maar niks wat populair is in Europa. Wordt wellicht vervolgd?