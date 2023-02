Nieuwe Passat moet 100 km op en accu halen

En dat is veel! Want het gaat in het geval van de nieuwe Passat om een plug-in hybride, geen elektrische auto.

Ooit was het leven zo eenvoudig voor de leaserijder. Je reed een Volkswagen Passat Variant met TDI-motor. Perfect om dagelijks mee door Nederland te rijden en in het weekend een uitstekende familieauto. Zuinig genoeg voor de lange afstanden en vlot genoeg om voor het verkeer uit te komen. Natuurlijk, heel erg spannend is het allemaal niet, maar als je een auto zocht die op alle punten bovengemiddeld hoog scoorde, dan kwam je op een Passat uit.

Zoals jullie weten is het D-segment flink aan het uitdunnen. Auto’s als de Ford Mondeo, Opel Insignia, Renault Talisman en Toyota Avensis zijn er niet meer. De Passat is op dit moment nog wel leverbaar. Bijzonder: het is de ENIGE Volkswagen die je bij Volkswagen Nederland nieuw kunt bestellen met een dieselmotor, bij alle andere VW’s is het benzine of elektrisch.

Komt er nog een nieuwe Passat?

Het was dus even de vraag óf Volkswagen nog wel brood ziet in een D-segment auto. Het antwoord op die vraag is bekend: Jawohl! De Passat van de huidige generatie (3G) krijgt een opvolger. Het model loopt al mee sinds 2014, dus het is ook de hoogste tijd.

Volgens Motor1 gaat het niet meer lang duren. Het model wordt nu al geregeld in het wild gespot. De nieuwe Passat zal alleen als stationwagon op de markt komen. Op dit moment is de Passat Variant ook de enige versie die je kan kopen, de sedan is sinds januari 2022 uit productie.

Uiteraard zal de nieuwe Passat op een versie van het MQB-platform staan. De vorige generatie was destijds een van de Volkswagens op de nieuwe leest. Wat we nog niet 100% zeker weten is of de nieuwe Passat een ingrijpende facelift krijgt, of dat er een nieuwe neus op geboetseerd wordt.

De achterkant zal een stuk lager en sportiever zijn dan de rechte kant van het huidige model. Ook de portieren lijken nieuw te zijn. We vermoeden dus dat de nieuwe Passat een geheel nieuw model is.

Laatste Volkswagen met TDI-motor

Qua motoren zal het hoogstwaarschijnlijk de laatste nieuw te introduceren Volkswagen zijn met verbrandingsmotoren. Sterker nog, de publicatie verwacht zelfs dat de TDI-motor zijn rentree zal maken.

Onlangs dat diesels in Nederland bijna helemaal zijn weggevaagd, is dat niet overal in Europa het geval. In sommige landen is er nog een kleine doch fanatieke voorkeur voor een diesel.

Zeker als je veel kilometers rijdt. Uiteraard zullen de eHybrids en GTE’s terugkeren. De eHybrid zal nu een 1.5 TSI EVO-motor krijgen (in plaats van de 1.4 in het huidige model). Naar het schijnt moet een elektrische range van 100 km mogelijk zijn. Klinkt als een prima leasebak voor de zakelijke rijder.

Voornamelijk elektrisch rijden doordeweeks en voor de langere ritten is er een verbrandingsmotor aan boord. De onthulling voor de Passat staat gepland voor het einde van dit jaar.

