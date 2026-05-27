Nieuwe pausmobiel? Paus Leo bekijkt de Ferrari Luce

Naast vele bekende YouTubers en journalisten heeft ook de belangrijkste influencer ter wereld de Ferrari Luce mogen bekijken: paus Leo de Veertiende.

De paus hoefde niet in de rij te staan achter Shmee150 en Mat Watson, Ferrari bracht de auto speciaal naar zijn zomerverblijf in Castel Gandolfo. Zoals het aloude spreekwoord luidt: als de paus niet naar Ferrari komt, komt Ferrari wel naar de paus. CEO Benedetto Vigna, bestuursvoorzitter John Elkann en nog wat hotemetoten zijn hoogstpersoonlijk meegereisd om de auto aan Zijne Heiligheid voor te stellen.

Paus als PR-tool?

Waarom de paus zich voor het PR-karretje van Ferrari laat spannen is ons niet helemaal duidelijk. Je zou zeggen dat het hoofd van de kerk zich niet bezig moet houden met het promoten van producten, zeker niet als het overbodige en dure luxeproducten zijn. Een zekere Jezus was juist uitgesproken anti-materialistisch.

Overigens houdt de paus zijn mening over deze Ferrari Luce voor zich. Hij stelt alleen wat vragen over de auto. Zo vraagt hij aan John Elkann of dit de eerste vierdeurs Ferrari is. Elkann antwoordde heel tactisch dat dit de eerste vijfzits Ferrari is.

Helaas mocht de paus de Ferrari Luce niet houden. In het verleden heeft Ferrari eens een Enzo aan de paus geschonken, maar Leo kreeg alleen het stuur van de Luce. Of misschien heeft hij gewoon gezegd ‘Laat de rest van de auto maar zitten’. Want laten we wel wezen: het stuur is een van de weinige onderdelen die wél goed gelukt zijn.