De Peugeot RCZ is terug en het ontwerp staat als een huis

De Peugeot RCZ is terug! Althans, in de vorm van een spectaculair studiemodel. Dat is natuurlijk wel jammer, want een productiemodel had veel relevanter geweest.

Met de RCZ Vision laat Peugeot zien hoe een moderne sportcoupé van het Franse merk eruit kan zien. Kan is hier het toverwoord. Want Peugeot teert anno 2026 vooral op crossovers en praktische hatchbacks. Hoewel ze met de e-208 GTI bewijzen dat ze echt wel toffe leuke auto’s kunnen maken.

Terug naar de RCZ

De oorspronkelijke Peugeot RCZ verscheen in 2009 en bleef tot 2015 in productie. Met zijn lage daklijn, gespierde wielkasten en de unieke dubbele welving in het dak was het een aparte verschijning. De coupé was technisch gebaseerd op de 308, maar zag er een stuk exotischer uit. In die tijd concurreerde het model met de Audi TT .

De RCZ was leverbaar met verschillende benzinemotoren, waaronder een 1.6 THP met 200 pk. Later volgde de extra potente RCZ R , die met 270 pk op de voorwielen behoorlijk serieus voor de dag kwam. Een opvolger bleef echter uit. Tot nu, want met de RCZ Vision haalt Peugeot de naam weer van stal.

Verwacht voorlopig overigens geen nieuwe productieauto. De RCZ Vision is een concept waarmee Peugeot zijn toekomstige designrichting presenteert. Of de coupé daadwerkelijk in deze vorm op de markt komt, is nog niet bekend. Denk het niet.

500 pk

Het ontwerp is gebaseerd op de nieuwe designtaal Feline Future, waarin vijf principes centraal staan: vrijheid, lef, elegantie, kracht en instinct. Ja, de Fransen hebben een mooi blik marketing opengetrokken.

Dat gezegd hebbende. De brede schouders, diepe uitsparingen in de flanken en vloeiende carrosserievormen geven de RCZ Vision wel degelijk een gespierde uitstraling.

Ook de verlichting krijgt een nieuwe interpretatie. De bekende drie klauwen van Peugeot zijn verwerkt in dunne, horizontale lichtaccenten. Samen met de lage carrosserie en de transparant ogende cabine levert dat een futuristisch geheel op. Past wel bij een concept natuurlijk.

De elektrische aandrijflijn levert 500 pk en Peugeot mikt op een actieradius van maximaal 600 kilometer. De conceptauto maakt gebruik van een solid-state batterij, ontwikkeld in samenwerking met Factorial Energy. Het accupakket is slechts 110 millimeter dik en werkt met een elektrische architectuur van 1.000 volt. Daardoor moet laden van 10 naar 80 procent in minder dan tien minuten mogelijk zijn.

Fraai ding. Zeker. En we hebben meer leuke elektrische auto’s nodig. Dus hup, Peugeot . Je weet wat je te doen staat.

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