Nieuwe Porsche onderhouden? Dat mag van Porsche alleen bij Porsche

Lang, lang geleden, was er een tijd waarin een oliebeurt vooral draaide om een opvangbak, wat verse olie en iemand met smerige handen. Tegenwoordig heb je blijkbaar ook een softwarelicentie, een dealerlogin en misschien een belletje naar de IT-helpdesk nodig.

Zelfs het olie-lampje moet naar Stuttgart

Volgens onze vrienden van Autoblog.com is in de VS dus een rechtszaak aangespannen tegen Porsche. De aanklacht stelt dat Porsche een illegaal monopolie creëert door onafhankelijke garages gewoon geen toegang te geven tot cruciale software en diagnosetools. Met andere woorden: jij laat jouw onderhoud doen bij Porsche en nergens anders.

Het hele verhaal begon bij een Porsche Cayenne uit 2025 die gewoon voor een simpele oliebeurt naar een onafhankelijke garage ging. Olie vervangen? Geen probleem. Filter vervangen? Doen we. Alleen daarna kwam dus het moderne deel van het verhaal. De garage kon namelijk het onderhoudslampje niet resetten omdat daarvoor natuurlijk Porsche-specifieke software nodig was. En ja, wie heeft software? Precies, officiële Porsche dealers.

De dealer heeft de digitale sleutel

Volgens de gedupeerden gaat het probleem nog een stapje verder dan alleen dat stomme irritante lampje op het dashboard. De rechtszaak stelt namelijk dat Porsche zijn auto's expres zo ontwerpt dat alleen de dealers toegang hebben tot noodzakelijke software, kalibraties en diagnosesystemen. En moderne auto’s draaien ondertussen meer op software dan op wat anders. Monteurs lopen tegenwoordig net zo vaak met laptops rond als met doppensets.

Afijn, de aanklacht in kwestie richt zich op vrijwel alle Porsche-modellen vanaf modeljaar 2021. Dus EV’s zoals de Porsche Taycan of Macan Electric, en ook de normale benzinemodellen. Volgens de eisers worden Porsche-klanten dus gewoon teruggestuurd naar de dealer voor onderhoud dat onafhankelijke garages allemaal prima kunnen uitvoeren.

Het grotere gevecht om reparatierecht

Deze zaak komt middenin een discussie terecht die al veel langer speelt binnen autoland: van wie is een auto eigenlijk nog als software alles bepaalt? Steeds meer fabrikanten schermen software, functies en diagnosetools af achter eigen systemen. Onafhankelijke garages klagen al jaren dat moderne auto’s daardoor steeds moeilijker te onderhouden zijn zonder officiële toegang van de fabrikant.

En ergens schuurt dat natuurlijk een beetje. Zeker wanneer zelfs een simpele oliebeurt eindigt met een auto die weigert te accepteren dat er gewoon nieuwe olie in zit. Porsche zelf heeft nog niet gereageerd op de zaak. Maar het onderwerp raakt uiteraard wel een gevoelige snaar. Want niemand koopt een sportwagen van dik boven de ton met het idee dat een dashboardmelding uiteindelijk machtiger blijkt dan de complete garage waar je auto staat.

Welkom in 2026.