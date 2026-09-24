Nieuwe Renault heeft een interieur om aan te likken

Bij veel concept cars kun je je schouders ophalen en doorgaan, maar de nieuwste Renault heeft een heerlijk interieur. En ze beloven in Frankrijk dat we deze materialen vaker terug gaan zien.

Renault raakt maar niet uitgekeken op retromodellen. Voor de nieuwste retro-Renault moeten we eerst even terug naar de zomer van 1962. The Beatles waren nog niet doorgebroken, het was Ray Charles die de hitlijsten veroverde met I Can’t Stop Loving You. Behalve in Frankrijk, want daar was Johnny Hallyday de populairste artiest van het moment met Pas cette chanson. Autoliefhebbers liepen warm voor de Alfa Romeo Giulia 1600 TI, terwijl de Ford Cortina op het punt stond geïntroduceerd te worden. In Frankrijk haalde Jean à la casquette zijn baguette vanaf dat moment echter met de Renault 8. In juni werd de auto voor het eerst getoond, in oktober kon het grote publiek hem voor het eerst zien op de Autosalon van Parijs. Het hoekige uiterlijk was veel moderner dan dat van zijn voorganger, de Dauphine. De technische specificaties mochten er ook wezen: vier schijfremmen, een volledig gesynchoniseerde vierbak en ook nog een volledig nieuwe motor met bovenliggende nokkenas en vijfmaal gelagerde krukas. Prima auto, niks mis mee. Maar als liefhebber spreekt de Renault 8 Gordini je misschien meer aan.

Bleu de France

De Gordini had een motor met maar liefst 90 pk. Dat was even wat anders dan de 44 pk die de standaard Renault 8 had. De gefacelifte Gordini van 1967 schopt het zelfs tot 100 pk. Die herken je in een oogopslag aan de dubbele koplampen. De eerste Gordini’s waren trouwens ook eenvoudig te herkennen, want die waren alleen leverbaar in Bleu de France met twee witte strepen.

Die kleur, die koplampen en het karakteristieke front van de 8 heeft Renault nu meegenomen naar een nieuwe concept car, de Renault 8 Gordini Concept. Verschillen zijn er uiteraard ook. De oorspronkelijke Gordini had vier deuren, de nieuwe slechts twee. De originele verbaasde met zijn binnenruimte, die opmerkelijk groot was voor zijn klasse, terwijl de nieuwe een tweezitter is. Oh, en de nieuwe is uiteraard elektrisch.

Formule 1-historie

De naam Gordini herinner je je misschien nog van een jaar of vijftien geleden. Van de Twingo, Clio en Wind waren toen snelle versies leverbaar met de naam Gordini. Toen de marketingman die dat bedacht had vertrok, waren de Gordini’s echter ook weer snel verdwenen. Ooit was het echter een klinkende naam, vooral in de autosport. Amédée Gordini was al in de jaren dertig een tuner. Het bleef niet onopgemerkt, want Simca nam hem aan, waar hij zowel aan raceauto’s als aan straatauto’s werkte. Na de Tweede Wereldoorlog pakte Gordini de zaken groter aan, want eind jaren veertig opende hij een werkplaats in Parijs van waaruit hij werkte aan allerhande raceauto’s. Van 1950 tot en met 1957 zag je zelfs Gordini’s in de Formule 1. Na dat F1-avontuur begon een samenwerking met Renault. Gordini tunede wedstrijdmotoren, maar vanaf 1957 was de naam ook te vinden op snelle uitvoeringen van straat-Renaults — de Dauphine als eerste. De samenwerking beviel blijkbaar goed, want in 1968 nam Renault het bedrijf over.













Café racer op vier wielen

Hoewel Gordini altijd veel nadruk legde op de motoren, komen we vooralsnog niet te weten waardoor de nieuwe concept car wordt aangedreven. ‘Het is een rijdend prototype, maar voor zulke concept cars pakken we altijd gewoon onderdelen uit het schap,’ wordt me verteld als ik ernaar vraag. ‘Je moet dit echt zien als een designprototype.’ Achteraf krijgen we te horen dat de elektromotor 270 pk levert. Over andere technische specificaties nog steeds geen woord.

De inspiratie voor het design kwam opmerkelijk genoeg niet alleen van de Renault 8, maar ook van motorfietsen: de populaire café racers waren namelijk ook een inspiratiebron. ‘De kern van die café racers is dat je alle elementen die niet essentieel zijn weglaat. Een voorbeeld? Het origineel had een karakteristieke chroomstrip over de flanken. Bij de nieuwe is dat een character line over de carrosserie, maar door de juiste lak toe te passen is het effect hetzelfde als bij die chroomstrip.’

























Dynamischer

Een retromodel ontwerpen is iets anders dan een kopie maken, bezweert Renault. ’De originele Renault 8 was van voor naar achteren nagenoeg symmetrisch,’ zegt Renault-designer Alexandre Malval. ‘Dat hebben we aangepast om de uitstraling dynamischer te maken. De vloeiende lijnen van het interieur, de brede spoorbreedte en de markante spatborden maken dat hij als het ware over de weg gedrapeerd lijkt. Vóór heeft hij 19 inch wielen, achter 20 inch. Die grotere achterwielen versterken dat visuele gevoel van voorwaartse beweging én ze verwijzen naar de achterwielaandrijving die zo bepalend was voor het speelse rijgedrag van het origineel.’

Ouderwets rijplezier

Hét showstuk van deze concept car is echter het interieur. ‘Deze auto moest ouderwets rijplezier uitstralen, daar passen geen reusachtige displays bij.’ Ook hier komt de inspiratie van het origineel en van café racers, volgens de ontwerpers. ‘De kenmerkende designelementen hebben we opnieuw geïnterpreteerd voor deze tijd. Het dashboard is nog steeds een metalen plaat met ronde meters, alleen zijn die ronde meters nu perfect uitgelijnde digitale schermen,’ aldus Stéphane Maiore. Robin Biondi legt uit hoe de café racers ook het interieur beïnvloed hebben: ‘We hebben het aantal onderdelen in het interieur beperkt en elk onderdeel zorgvuldig vormgegeven met ingetogen lijnen. Ze maken zowel deel uit van de structuur als van de afwerking. Niets is overbodig.’ Naast de vorm vallen vooral de materialen op: geborsteld aluminium, prachtig leer, alcantara en ribfluweel. Kunststof zie je bijna nergens.

























Wat zien we ervan terug?

Alles goed en wel, maar van zo’n concept car zie je natuurlijk nooit meer iets. Ik vraag de ontwerpers welk deel ze hopen mee te nemen naar toekomstige productiemodellen van het merk. ‘Het front met de ronde koplampen was kenmerkend voor de Renault 8. In deze tijd, waarin je geen grote grille meer nodig hebt, zou dat misschien wel opnieuw kunnen werken voor ons. Zeker met de ronde koplampen, die hier vooral een outline zijn. Dat is een richting die we verder moeten onderzoeken.’ Daar blijft het niet bij. ‘De achterlichten zijn bij veel moderne auto’s een variatie op hetzelfde thema, want het is altijd een doorlopende lichtstrip. Bij deze concept car hebben we achterlichten die je alleen ziet als ze branden, dat geeft weer heel nieuwe mogelijkheden.’

De designers hebben ook nog een vraag: wat er volgens mij terug zou moeten keren in een productieauto. Nou, dat interieur met zijn fraaie vormen en prachtige materialen graag. Doe het, Renault!

De Renault 8 Gordini Concept is vandaag te zien tijdens de Renault Carwalk in Renaults showroom in Parijs. Daarna is hij te zien tijdens de Salon van Parijs. Over vijftien maanden kun je hem zien in het nieuwe Renault-museum in Flins, dat dan opengaat.

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