Nieuwe Skyline krijgt mogelijk handbak én achterwielaandrijving

De naam Skyline brengt nogal wat verwachtingen met zich mee. Dat krijg je wanneer een modelnaam bijna zeventig jaar oud is en verantwoordelijk is voor een flink deel van de Japanse autogeschiedenis. Nissan lijkt zich daar gelukkig van bewust, want de nieuwe Skyline belooft een stuk interessanter te worden dan zijn voorganger.

Geen crossover, geen CVT, gewoon een sedan

Dat de Skyline terugkomt was al bekend. Maar nu heeft Nissan-baas Ivan Espinosa bevestigd aan Nikkei Asia dat de nieuwe generatie veel eerder verschijnt dan verwacht. De huidige V37-generatie draait immers al mee sinds 2014 en is in Japan nog steeds te koop. Ter vergelijking: toen was Max Verstappen nog niet eens aan zijn Formule 1-debuut begonnen. Moet je je voorstellen. De nieuwe Skyline blijft in ieder geval trouw aan zijn roots als sportsedan. Dus geen crossover, geen SUV-coupé en geen lifestyle-ding met plastic wielkastranden. Gewoon vier deuren, een kofferklep en een lange motorkap. Dat alleen al voelt tegenwoordig bijna revolutionair. Als ze mij echt blij willen maken moet het toch nog iets meer naar de ouderwetse coupé-generatie gaan, maar goed. Ik zal niet klagen.

Handbak? Achterwielaandrijving? Ja graag

Nog interessanter zijn de geruchten over de techniek. De nieuwe Skyline zou achterwielaandrijving en zelfs een handgeschakelde versnellingsbak kunnen krijgen. In Noord-Amerika zal de auto waarschijnlijk als Infiniti Q50 worden verkocht, maar onderhuids blijft het verhaal grotendeels hetzelfde. Onder de motorkap wordt gerekend op de bekende 3,0-liter twin-turbo V6 uit de Nissan Z. In de handgeschakelde Nismo-versie levert die motor momenteel 420 pk en 520 Nm. Dat zijn cijfers waar Skyline-fans doorgaans niet boos van worden. Daarnaast zou er ook een vierwielaangedreven versie komen, vermoedelijk gekoppeld aan een automaat. En voor iedereen die zich zorgen maakt: Nissan zou géén CVT-transmissie overwegen.

Ook goed nieuws voor GT-R-fans

De nieuwe Skyline is overigens niet de langverwachte opvolger van de GT-R R35. Daar wordt achter de schermen aan een compleet ander project gewerkt. Nissan bevestigt namelijk ook dat een nieuwe GT-R in ontwikkeling is. Sterker nog, eerder werd al duidelijk dat die toekomstige R36 nog steeds gebruik zal maken van een verbrandingsmotor. Dat betekent dat Nissan voorlopig nog niet volledig afscheid neemt van benzine en turbodruk.

Misschien nog wel het meest opvallende detail is hoe snel de nieuwe Skyline ontwikkeld werd. Waar de huidige generatie ruim 55 maanden nodig had om productierijp te worden, was de opvolger al na slechts 26 maanden klaar. Volgens Nissan komt dat onder meer door het gebruik van AI en digitale ontwikkeltools. Normaal gesproken krijg je van AI vooral vreemde foto's van mensen met zeven vingers. In dit geval levert het blijkbaar een nieuwe Skyline op.

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