Nieuwe Spring of Twingo op het oog? Wacht nog heel even

Je hebt van die automodellen die stiekem verdwijnen en dan opeens jaren later weer uit de kast worden gehaald. Dat doet Nissan nu dus met de Nissan Pixo. Je weet wel, die beetje zielige hatchback die vooral aantrekkelijk was omdat die een lage prijs had. Nou de Pixo keert dus weer terug naar autoland en dit keer als elektrische stadsauto. En hij komt je misschien bekend voor.

Pixo is terug. Maar waarom?

Nissan heeft op World EV Day de naam van zijn nieuwe elektrische stadsauto officieel bekendgemaakt: Pixo. De auto wordt op 23 september 2026 onthuld en is speciaal bedoeld voor Europa. Hoera!

Daarmee keert Nissan lekker terug naar het A-segment. En dat is precies waar de Pixo zijn slag moet gaan slaan. Lekker klein zijn zodat je hem ook daadwerkelijk overal kan parkeren.

Nissan geeft nog niet veel prijs over de nieuwe Pixo. We weten eigenlijk alleen dat die volledig elektrisch wordt en onderdeel gaat uitmaken van het steeds verder uitdijende elektrische aanbod van Nissan. Na de Leaf en Micra komt er dus nóg een elektrische Nissan bij, terwijl ook een elektrische Juke onderweg is. Het lijkt wel één groot EV-feest.

En dan moeten we het toch even over die naam gaan hebben. Even een kleine opfrisbeurt: de eerste Pixo werd van 2009 tot 2013 verkocht en was nou niet bepaald de mooiste auto ofzo. Eigenlijk was het gewoon de Nissan-versie van de Suzuki Alto. Betaalbaar, klein en vooral een hele verstandige en saaie keuze. Dat zijn precies de drie eigenschappen waar niet-autoliefhebbers voor vallen, en wel-autoliefhebbers jeuk van krijgen.

Je hebt deze auto waarschijnlijk al gezien

De reden dat de nieuwe Pixo je bekend gaat voorkomen, zit natuurlijk niet alleen in zijn naam. Nissan heeft namelijk al eerder verklapt dat de auto technisch gebaseerd wordt op de nieuwe Renault Twingo E-Tech Electric.

En daar wordt het interessant. Want de Twingo is niet de enige auto die van deze technische basis gebruikmaakt. Ook Dacia heeft inmiddels een nieuwe Spring ontwikkeld die van dezelfde familie afkomstig is.

Ondanks dat we dus nog niet zoveel weten over de nieuwe Pixo geven de cijfers van de Twingo alvast een aardige indicatie van wat er mogelijk onder de kleine Nissan komt te liggen. De Twingo heeft een elektromotor met 82 pk, een 27,5 kWh accu en een WLTP-actieradius van 262 kilometer. De Dacia doet het met 80 pk en komt tot maximaal 250 kilometer. Of Nissan diezelfde techniek één-op-één kopieert, wie weet. Waarschijnlijk krijgt de Pixo dus vooral een eigen Nissan-sausje. Een trucje dat natuurlijk vaker voor komt.

En toen werd het toch Pixo

Gek genoeg werd er een lange tijd gedacht dat Nissan de nieuwe EV Wave zou noemen. Maar nee hoor. Nissan haalt gewoon Pixo weer uit de mottenballen. Waarom? Geen idee.

Volgens EVupdate vindt de onthulling van de nieuwe Pixo vlak voor de EV Experience op Zandvoort plaats. Dan weten we hoe ver Nissan is gegaan met het eigen ontwerp en hoeveel Twingo er onderhuids overblijft.