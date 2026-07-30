Victor Muller verklapt hoe duur de nieuwe Spyker gaat worden

Je kunt heel veel zeggen over Victor Muller, maar hij geeft niet snel op. Terwijl iedereen dacht dat Spyker dood en begraven was, komen ze nu toch weer met iets nieuws. Of dat van de grond komt, valt allemaal nog te bezien, maar Spyker leeft in ieder geval weer.

Victor Muller was te gast in de podcast Leergeld, die gaat over tegenslagen. Daar weet Victor alles van, dus hij is de uitgelezen persoon om aan te schuiven in deze podcast. Zo vertelt hij dat hij de spaarpot van de kinderen moest aanspreken om de benzine te betalen om ze naar school te brengen. Dat moet je misschien met een korreltje zout nemen, maar hij heeft de afgelopen jaren financieel behoorlijk aan de grond gezeten.

Preliator XXV

Maar goed, Victor heeft het toch maar weer voor elkaar gekregen om een investeerder te strikken voor Spyker: de Oekraïense cryptomiljardair Volodymyr Nosov. Zoals we al diverse keren hebben geschreven gaat Spyker op Pebble Beach de C8 Preliator XXV onthullen. Dit is een doorontwikkeling van de auto uit 2016. Deze auto heeft nog steeds een V8, maar die krijgt nu 800 pk en 1.000 Nm. Ook is Spyker teruggegaan naar de tekentafel voor een nieuw design.

Dat is niet het enige wat er verandert ten opzichte van de auto uit 2016. In de podcast verklapt Victor Muller namelijk ook wat de auto gaat kosten. Reken op een bedrag van €1,5 miljoen. Daarmee is het met afstand de duurste Spyker ooit. De bovenstaande C8 Preliator die Spyker in 2016 liet zien - wat in de basis dus dezelfde auto is - moest maar zo’n 5 ton kosten inclusief belastingen. De nieuwe auto is dus drie keer zo duur.

Eerlijke prijs?

Is dit prijskaartje te rechtvaardigen? Misschien wel, want er worden maar 25 exemplaren van de Preliator XXV gebouwd. Voor een auto met zo’n extreem kleine oplage is € 1,5 miljoen geen gek bedrag. Ter vergelijking: van de Alfa Romeo 33 Stradale worden er 33 gebouwd en die kost € 2,7 miljoen.

Ondanks de forse prijsstijging zijn er volgens Victor Muller klanten die nog een bestelling hadden staan voor de vorige Preliator en die niet geannuleerd hebben. Een van hen is niemand minder dan Dr. Dre. En ja, als je Dr. Dre bent wat maakt het dan uit of je 5 ton betaalt voor een auto of 1,5 miljoen? De vraag is alleen of Dr. Dre dit zelf ook weet.

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