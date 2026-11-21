Het nieuwste product van Spyker heeft geen vier wielen en ook geen motor achter de stoelen. Het is een espressomachine. Samen met Naked Espresso brengt Spyker een handgemaakte koffiemachine uit, geïnspireerd op de C8 Preliator XXV Coupé. Vet is het wel. Vet duur ook.

De samenwerking draait volgens beide merken om mechaniek, vakmanschap en een analoge bediening. Weer eens wat anders dan gewoon op de knop drukken voor je bakkie pleur. Het uiterlijk en de menselijke hand maakt deze koffiemachine zo bijzonder. Dat de koffie lekker smaakt is eigenlijk bijzaak. Dat heb je vooral zelf in de hand als je barista gaat spelen.

De machine zelf

De behuizing is voorzien van gepolijst roestvrij staal, een rosékoperen afwerking en het herkenbare Isogrid-patroon van Spyker . Ook het logo van de autofabrikant is in de machine verwerkt. Aan de voorkant zit een analoge drukmeter. De bediening verloopt met één hendel, zodat je zelf het zetproces in de hand hebt. Alles werkt door middel van prachtig afgewerkte knoppen en mechaniek. Koffiezetten is een feestje.

Naked Espresso is opgericht door de Nederlandse ontwerper Mike van de Goor. Het bedrijf maakt machines waarbij techniek en vormgeving een hoofdrol spelen. Dat sluit natuurlijk uitmuntend aan bij een merk als Spyker, waar elk detail er toe doet. De machine is gebaseerd op de C8 Preliator XXV Coupé . De nieuwe Spyker die het Hollandse merk afgelopen zomer onthulde in Californië.

Wie het standaardmodel niet persoonlijk genoeg vindt, kan kiezen voor de Bespoke Edition. Daarbij zijn onder meer een gegraveerde naam, een met leer beklede hendel en andere afwerkingen mogelijk. Zo kun je de koffiemachine naar eigen smaak aankleden. Natuurlijk, een koffiezetapparaat configureren. Waarom ook niet.

De machines zijn inmiddels te bestellen via de Spyker Boutique. Voor omgerekend zo’n 20.000 euro heb jij zo’n kekke koffiemachine in je keuken staan. Daarmee is de eerste nieuwe Spyker klaar en kun jij deze gewoon betalen. Maar voor 20k heb je ook gewoon een leuke échte auto. Waarmee je kunt rijden naar een goede koffietent.