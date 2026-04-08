‘Volgende SUV van Opel is stiekem een Chinese EV’

Opel is een belangrijk merk voor autoconcern Stellantis. Het Duitse automerk vertegenwoordigt ongeveer 21 procent van het marktaandeel van Stellantis in Europa. Dit merk moet dus goed blijven lopen. De tactiek: Chinese techniek naar Europa halen.

Drie mannen in regenjassen vertellen aan Reuters over de plannen. De onderhuidse techniek zou komen van het Chinese Leapmotor. Stellantis bezit 20 procent van de aandelen in Leapmotor zelf. Samen is er ook een speciale tak voor de Europese autoverkoop opgezet, genaamd Leapmotor International. Hiervan is Stellantis met 51 procent de aandelen de hoofdeigenaar.

Opel O3U

De klokkenluiders hebben het over gesprekken tussen Stellantis en Leapmotor over de bouw van een nieuwe Opel. Het project zou intern besproken worden onder de naam Opel O3U. Eén van de anonieme geruchtenverspreiders vertelt dat het mogelijk over de nieuwe generatie van de Opel Mokka gaat.

De crossover zou bij de volgende versie de onderhuidse onderdelen krijgen van de Leapmotor B10 die ook hier in Nederland wordt verkocht en wel voor de schappelijke prijs van 27.995 euro. De B10 is ongeveer net zo groot als een VW ID.4 , heeft 218 pk en komt maximaal 434 kilometer ver.

Opel X Leapmotor

De samenwerking zou tot stand komen in Spanje. Daar heeft Stellantis een fabriek in de plaats Zaragoza. Er worden nu al Leapmotors gebouwd, maar straks van dezelfde rolband ook Opels. De productie van het nieuwe Opel-model zal naar verwachting in 2028 van start gaan, met een beoogde jaarlijkse productie van 50.000 voertuigen.

Wat zeggen Opel en Leapmotor?

Leuk, die uitspraken van zelfbenoemde insiders, maar wat hebben de twee hoofdrolspelers hier zelf op de zeggen? Woordvoerders reageren op Reuters, maar niet heel uitgebreid. Stellantis vertelt dat er ‘’regelmatig overleg’’ is met Leapmotor en daar blijft het voorlopig bij qua communicatie naar de buitenwereld. Leapmotor spreekt van onderhandelingen met verschillende partners, waaronder ook Stellantis. Het Chinese merk zou alleen zelfontwikkelde onderdelen leveren en geen plannen hebben om platformen te delen. Op de Opel-geruchten gaat Leapmotor niet in.

Opel is nog maar het begin