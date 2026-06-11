Nieuwe Toyota MR2 krijgt iets wat puristen gaan haten

Hoezee! De Toyota MR2 keert terug en dat is fantastich nieuws. Althans, totdat de puristen ontdekken wat Toyota achter de schermen allemaal aan het uitvreten is. De Japanners hebben namelijk besloten dat een middenmotor-sportwagen met achterwielaandrijving blijkbaar iets te veel karakter heeft. Dus krijgt de nieuwe MR2 iets wat geen enkele voorganger ooit had.

Toyota is bang geworden

Vraag een oude MR2-bezitter naar de rijeigenschappen en vroeg of laat valt de term 'snap oversteer'. Vraag het aan iemand die er eentje in de vangrail heeft geparkeerd en die zal waarschijnlijk iets minder nette woorden gebruiken. Toyota kent die reputatie natuurlijk ook. Daarom wordt de nieuwe MR2 geen traditionele middenmotor-achterwielaandrijver, maar een middenmotor-vierwielaandrijver. Zo laat Toyota weten aan Autoexpress.

Dat klinkt misschien een beetje als vloeken in de kerk, maar Toyota zegt dat het de snelste én meest stabiele oplossing is. Na anderhalf jaar testen met een bizarre GR Yaris waarvan de motor achter de voorstoelen is gepropt, kwam het merk tot de conclusie dat AWD simpelweg beter werkt.

400 pk op de verkeerde plek

Of eigenlijk op de juiste plek. De nieuwe MR2 krijgt namelijk Toyota's gloednieuwe 2,0-liter turbomotor. In straattrim wordt gemikt op ongeveer 400 pk. In race-uitvoering halen de Japanners er zelfs 500 pk uit. En precies daar zit eigenlijk het probleem. Stop 400 pk in een relatief compacte middenmotor-sportwagen en je hebt twee keuzes. Of je vertrouwt volledig op de rechtervoet van de bestuurder, of je stuurt een deel van het vermogen naar voren. Toyota koos duidelijk voor optie twee.

Een mini-supercar

De grap is natuurlijk dat de nieuwe MR2 daardoor steeds meer op een mini-supercar begint te lijken. Middenmotor? Check. Vierwielaandrijving? Check. Zo'n 400 pk? Check. Sterker nog, qua technische opzet komt de auto dichter in de buurt van een Lamborghini dan van een klassieke MR2. Alleen is er één potentieel probleem. De geruchten wijzen momenteel op een achttraps automaat. Een handbak lijkt voorlopig niet op de planning te staan.

Dus ja, Toyota brengt eindelijk weer een MR2. Maar wel eentje die sneller, slimmer, veiliger en waarschijnlijk makkelijker te besturen wordt dan ooit. Oftewel: precies het soort auto waar internet heel hard om heeft gevraagd en straks heel hard over gaat klagen.

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