Nieuwe V8-supercar met handbak weegt maar 900 kilo!

We schreven op Autoblog al eens een uitgebreid artikel over de Nichols N1A. De auto is het geesteskind van niemand minder dan Steve Nichols, de legendarische Formule 1-ontwerper die mede-verantwoordelijk was voor de oppermachtige McLaren MP4/4 van Ayrton Senna en Alain Prost. Destijds ging het nog om een prototype van de N1A, maar nu is het apparaat klaar met testen.

Om de auto productierijp te maken, heeft CEO John Minett de hardcore tweezitter onlangs aan een laatste, loodzware validatierit onderworpen door de bergen van het Brecon Beacons National Park en over het circuit van Pembrey. De N1A is nu officieel klaar voor de straat.

Geen schermen, wel een dikke V8

De N1A is geïnspireerd op de iconische McLaren M1A Can-Am racer uit de jaren 60. Verwacht dus geen gigantische touchscreens of rijstrookassistenten. Om je een beeld te geven: stuurbekrachtiging en ABS zijn optioneel. Onderhuids schuilt een chassis van gelijmd aluminium en carbon, waardoor het totaalgewicht onder de 900 kilo blijft.

Combineer dat met de optionele, met de hand gebouwde 7.0-liter atmosferische Chevrolet V8 met dry-sump smering, en je hebt de beschikking over 700 pk. Dat zorgt voor een angstaanjagende pk-gewichtsverhouding van 780 pk per ton. Daarmee kun je binnen 3,5 seconden aan de 100 km/u zitten. Schakelen doe je te allen tijde zelf met een handgeschakelde zesbak. Vind je 700 pk iets te veel van het goede (of is je budget na de aanschaf op)? Dan levert Nichols standaard een 6.2-liter V8 met 475 pk.

Ten opzichte van het prototype hebben de monteurs de productieversie verbeterd om hem wat beter rijdbaar te houden op de openbare weg. De N1A heeft nieuw ontwikkelde, viervoudig verstelbare dempers gekregen voor meer feedback, en de veerconstanten zijn aangepast zodat de auto voorspelbaar blijft in de bochten. Ook is er een bredere radiateur gemonteerd om de achtcilinder goed te laten ademen, ook in een lange file. Tot slot zorgen een nieuwe achterdiffuser en een herziene achterkant voor een betere aerodynamische balans.

Het prijskaartje

Toen de auto voor het eerst werd getoond, hield Nichols de kaken over de exacte knaken nog stijf op elkaar, maar nu hebben we de prijs van de N1A. Nicholas vraagt tenminste 450.000 Britse pond. Omgerekend is dat een dikke 533.000 euro — en dat is nog vóór de Nederlandse belastingen.

En da’s nog maar het begin. Wil je een van de eerste vijftien exemplaren bemachtigen? Deze speciale 'Icon 88'-lanceeredities kosten minimaal £500.000 (€592.000 ex. belastingen). We lezen dat elke 'Icon 88' een eerbetoon is aan een van de 15 overwinningen die de McLaren MP4/4 in het F1-seizoen van 1988 binnensleepte.

Grappig: het fotovoorbeeld dat Nichols hiervan stuurt, is een plaatje met daarop de lay-out van Monza met eronder de tekst 'ITALIAN GRAND PRIX WINNER - Berger'. Het gaat hier over de winst van Gerhard Berger tijdens de GP van Italië 1988. Klein detail: Berger reed voor Ferrari en niet in de McLaren MP4/4 van Nichols. Ah joh, kleinigheidjes blijf je houden.

Voor de productie heeft Nichols Cars de handen ineengeslagen met RML (Ray Mallock Ltd), een bekende naam in de Britse autosportwereld die gespecialiseerd is in het bouwen van exclusieve straat- en raceauto's. In totaal zullen er maximaal 150 stuks van de Nichols N1A worden gebouwd. De eerste leveringen aan klanten die een half miljoen euro over hadden, beginnen later dit jaar.

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