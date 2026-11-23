Wie na een veroordeling in hoger beroep gaat, kan soms blijven rijden zolang die zaak loopt. Daar komt verandering in. De Eerste Kamer heeft ingestemd met nieuwe regels waarmee een rechter een rijontzegging onder voorwaarden direct kan laten ingaan. Dus ook als de veroordeelde de uitspraak aanvecht, mag diegene niet achter het stuur stappen.

De regels staan in de Wet verbetering aanpak rijden onder invloed. De Eerste Kamer nam die op 10 november aan. Een week later stemde de Kamer ook in met de Alcoholmeter, een aparte wet die controle op een opgelegd alcoholverbod mogelijk maakt. Beide wetten zijn aangenomen en dat betekent dat ze er gaan komen.

Rijverbod meteen van kracht

De directe rijontzegging is bedoeld voor ernstige verkeersovertredingen, waaronder rijden onder invloed. De rechter kan bepalen dat iemand direct na de uitspraak niet meer mag rijden. Een hoger beroep zet dat verbod dan niet automatisch op pauze. Dat is nu nog wel het geval.

Ook krijgt de rechter de mogelijkheid om het rijbewijs ongeldig te verklaren. In dat geval is het na afloop van de rijontzegging niet simpelweg een kwestie van het pasje afstoffen en weer achter het stuur kruipen. De bestuurder moet daadwerkelijk opnieuw rijexamen doen. De maatregelen kunnen ook gelden bij andere ernstige verkeersdelicten waarvoor een rijontzegging kan worden opgelegd, zoals roekeloos rijgedrag.

Serieuze gevolgen, voor serieuze overtredingen. Wat dat betreft staat het in verhouding. Het komt geregeld voor dat Artikel 5-malloten niets leren van hun straffen en op dezelfde voet doorgaan. Wanneer deze wegpiraten daadwerkelijk hun rijbewijs kwijtraken en opnieuw examen moeten doen, piepen ze wel anders.

Wie een rijontzegging negeert en tóch gaat rijden mag een tijdje gaan brommen. In zeer ernstige gevallen kan het onvrijwillige bezoekje aan de gevangenis oplopen tot maximaal een jaar. Dat is dus een stevige stok achter de deur voor bestuurders die denken dat een rijverbod vooral een administratieve formaliteit is.

Alcoholmeter is geen rijbewijsmaatregel

De alcoholmeter klinkt misschien als onderdeel van dezelfde aanpak, maar heeft een ander doel. Het is een enkelband die via zweet meet of iemand alcohol heeft gedronken. Een rechter of officier van justitie kan een alcoholverbod opleggen, bijvoorbeeld na een veroordeling voor geweld waarbij alcohol een rol speelde. De meter maakt het mogelijk om dat verbod continu te controleren, in plaats van met enkele losse controles per week.

De meter neemt op zichzelf dus geen rijbewijs in. De nieuwe verkeerswet bevat de maatregelen die bestuurders harder kunnen raken in hun rijbevoegdheid. De alcoholmeter moet juist helpen voorkomen dat iemand een opgelegd alcoholverbod overtreedt. De Eerste Kamer benadrukt dat de wet geen verandering brengt in de manier waarop zo’n alcoholverbod wordt opgelegd; alleen de controle krijgt er een extra mogelijkheid bij.

Al met al een prima wet om het verkeer er in Nederland weer een beetje veiliger op te krijgen. Al leren sommige mensen het nooit. Succes aan CBR-examinatoren die voormalige wegpiraten moeten gaan beoordelen.