Nieuwe verkooptopper van Mazda heeft geen knoppen want ”dat willen klanten”

Mazda legt uit wat de reden is achter het knoploze interieur.

Reaguurder @niic is duidelijk geen Mazda-klant. Hij reageerde onder ons artikel over de nieuwe Mazda CX-5: ”Jammer dat Mazda wegstapt van fysieke knoppen en voor zo’n (te) groot scherm gaat. De huidige cockpit in Mazda’s werkt juist zo intuïtief.” Een reactie waar we ons best in kunnen vinden. Maar volgens Mazda gaan klanten hier keihard tegenin.

De CX-5 heeft sinds zijn introductie ruim 4,7 miljoen verkopen op zijn naam staan. Je hoeft in Nederland ook niet lang te kijken voordat je er eentje tegenkomt. Vorig jaar werd de CX-5 verslagen door Mazda2 bij de nieuwverkopen, maar in 2023 was de SUV wel de bestverkochte Mazda. Dat geldt ook voor de eerste helft van 2025.

Nu is er dus een nieuwe generatie. De CX-5 is een stukje groter geworden bij de derde generatie en volgt qua ontwerp het goede voorbeeld van de 6e. Onder de motorkap ligt een 2,5-liter mild hybrid aandrijflijn. De verandering waar ervaren CX-5-rijders het meest van merken, zit in de cabine.

Nieuwe interieur

Er prijkt een groot touchscreen op het dashboard (12,9 of 15,6 inch afhankelijk van de uitvoering). Alle functies moet je hierop bedienen. Er zijn geen losse knoppen voor de klimaatregeling, alleen een knop voor de gevarenlichten en de voor- en achterruitblazer. En dat op een moment waarop concurrenten juist terugkomen van hun knoploze ambities en cabines weer voorzien van echte knoppen

Waarom is de grote vraag. Waarom beweegt Mazda precies de andere kant op? Een woordvoerder geeft het technische antwoord. ”Op basis van feedback van klanten hebben we een nieuwe human-machine-interface (HMI) ontwikkeld die gebruiksgemak vooropstelt en tegelijkertijd Mazda’s filosofie van veilig rijden hand in hand laat gaan.” Dat ‘feedback van klanten’-gedeelte wil dus zeggen dat er kopers zijn geweest die hebben gezegd: allemaal leuk en aardig, maar die handige echte knoppen, dat kan echt niet meer.

Zo’n groot middenscherm waar je alles op moet regelen zou volgens Mazda ”de meest geschikte manier zijn om de ‘handen’ van het stuur te minimaliseren”. Daarnaast bood het Mazda de kans om schakelaars op het stuur te maken waarmee de bestuurder verschillende functies kan bedienen zonder dat anderen het doorhebben. Ook moeten bestuurders er vaker de spraakherkenning door gaan gebruiken. Zoals je weet gaat dat bij iedere auto vlekkeloos.

Kortom, er zijn kennelijk Mazda-klanten geweest die liever met kleine knopjes op en achter het stuur spelen en willen roepen naar de auto dan echte knoppen onder het middenscherm willen gebruiken. Als jij er eentje bent, laat het dan hieronder weten door te reageren met de #kickoutknoppen.

Bron: Motor1