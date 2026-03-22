Nieuwe versie van deze supercar kent zijn klassiekers

De beste versie van bepaalde auto's is niet perse de allerdikste, allerduurste of allersnelste. Soms moet je het model precies in het midden hebben om het beste compromis van alles in de line-up te hebben. Dat lijkt ook te gelden voor een nieuwe versie van de Chevrolet Corvette die lekker historisch verantwoord is.

Corvette is één van de langst lopende namen uit de autogeschiedenis. Sinds 1953 bouwt Chevrolet de sportwagen in acht generaties. Waar het altijd de ultieme uiting van een muscle car was, heeft het merk sinds de achtste generatie in 2020 besloten dat het nu een supercar moet worden. De V8 verhuisde naar het midden van de auto, achter de bestuurder. Dat zorgt ervoor dat de Corvette veranderde van de beste muscle car naar een soort intrede in de supercarwereld.

Het standaardrecept gebruikte een nog steeds vrij simpele 490 pk sterke 6.2 liter V8, wel met een sprinttijd naar 100 in minder dan drie seconden. Daarboven plaatste Chevrolet vrij snel de nieuwe Z06, met een 5.5 liter V8 die recht uit de C8.R-raceauto komt. Zonder aanzuiging al goed voor 670 pk, maar de ZR1 liet zien dat mét aanzuiging bijna 1.100 pk(!) mogelijk is. Nog meer te wensen? Prima, dan is er nu ook de ZR1X, die dankzij hybride-technologie een niet misselijke 1.250 pk op de weg zet. Daarmee sprint deze auto ondanks zijn benzine motor naar 100 in 'minder dan 2 seconden'. Krankzinnig.

Grand Sport

We hebben niet het nieuws dat er een Chevrolet ZR1X Plus komt met 1.400 pk die naar 100 sprint in 1,5 seconde. Nee, Chevrolet gaat het gat opvullen tussen de basis-Stingray en de Z06. Daar past namelijk een versie van de Corvette met een flinke knipoog naar het verleden die wel eens een mooie sweet spot kan worden in de line-up. Op Sebring onthult Chevrolet op teasende wijze de nieuwe Chevrolet Corvette Grand Sport.

Deze naam debuteerde op een voor de racerij aangepaste Chevrolet Corvette C2. Een lichtgewicht, open versie van de C2 met een 6.2 liter grote V8 die mee kon doen met de absolute top in zijn klasse. Slechts vijf van deze bijzonder gemodificeerde C2's zijn gebouwd. Bestuurd door Jim Hall en de nog steeds actieve Roger Penske, die laatste nu al 60 jaar als teambaas. Vandaar dat Chevrolet de 12 uur van Sebring een mooi moment vond om de nieuwkomer te 'onthullen'.

Grand Sport keerde terug bij een uitzwaaimodel van de Chevrolet Corvette C4 in 1996. Chevrolet extraheerde meer pk uit de 5.7 liter V8 en gaf 'm de nodige upgrades geleend uit het topmodel dat toen ook al ZR-1 heette. De versie werd vooral iconisch vanwege zijn kleurstelling: blauw met een witte streep, rood interieur en een dubbele rode schuine streep die van de wielkast naar de motorkap loopt. De historie herhaalde zichzelf voor de Corvettes C6 en C7, waar de Grand Sport een versie net boven de basisauto werd die de nodige upgrades van de Z06 er net boven pakt. Wel met als kenmerk dat die rode dubbele streep terugkeert.

De nieuweling mocht dus al een dynamisch debuut maken op het circuit van Sebring, maar verder weten we nog niet heel veel over de Chevrolet Corvette Grand Sport. Behalve dat het uiterlijk klopt: blauwe lak, witte streep en de rode schuine strepen, dit keer bij de achterwielen geplaatst. We zien tevens een voorbumper die meer lijkt op de Z06 dan de standaard C8, dus die Z06-upgrades zullen er ook wel weer in zitten.

Motor

We weten dus nog niet wat de aandrijving wordt van de nieuwe Chevrolet Corvette Grand Sport. Wel dat GM een nieuwe motor op de plank heeft liggen waarvan al werd vermoed dat 'ie een rol ging spelen in de Corvette. Het betreft een 6.7 liter V8 zonder turbo's of supercharger met 550 pk onder de code 'LS6'. Een motor die perfect zou passen bij de positie die de Grand Sport moet innemen in de line-up. Op 26 maart trekt Chevrolet het doek volledig van de nieuwe Grand Sport af.