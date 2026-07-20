Volkswagen bouwt e-bike die slimmer is dan de gemiddelde fietser

Auto's krijgen meer opties dan je je kan bedenken. Dodehoekwaarschuwing, camera's, radars en systemen die ondertussen harder en beter opletten dan de bestuurder zelf. Met dat in het achterhoofd kwam Volkswagen alweer met het volgende briljante idee. Waarom stoppen we dat niet allemaal op een fiets? Het resultaat is een e-bike die meer elektronica aan boord heeft dan menig occasion. Je moet toch wat om tussen het concurrentie-oerwoud door te komen.

Achterom kijken is verleden tijd

VW ontwikkelde de nieuwe spectaculaire e-bike samen met het Britse n+, een bedrijf dat weet hoe je fietsen moet bouwen. Je kan zelf al raden dat deze fiets natuurlijk niet zomaar een fiets is. Het opvallendste snufje is Smart View. Bij mij is dat de optie van mijn telefoon om naar mijn TV te streamen. Op deze fiets is dat een camera met radarsysteem achterop de fiets dat verkeer achter je in de gaten houdt.

In plaats van ouderwets je hoofd om te draaien, kijk je gewoon op een schermpje in het stuur. Komt er een auto met een pittig snelheidsverschil aan? Dan krijg je een waarschuwing. Eigenlijk is het gewoon de dodehoekwaarschuwing uit je Golf, maar dan zonder vier wielen.

Ook de verlichting is natuurlijk speciaal. Over de volledige lengte van het frame loopt een ledstrip die overdag als dagrijverlichting dient. Rem je af, dan kleurt hij rood. Sla je af, dan knippert hij oranje. Ja, deze fiets doet zijn echt zijn uiterste best om automobilisten duidelijk te maken wat jij van plan bent.

Gelukkig is al die techniek niet bedoeld om je met krankzinnige snelheden over het fietspad te jagen. De 250 watt sterke elektromotor ondersteunt gewoon tot de wettelijk toegestane 25 km/u. De accu moet volgens Volkswagen goed zijn voor een actieradius tot 160 kilometer, dus ook de fanatieke woon-werkfietser hoeft niet bang te zijn om halverwege zonder stroom te staan.













Top Gun voor fietsers

Alsof radar en camera's nog niet genoeg waren, levert Volkswagen ook een slimme bijpassende helm en een slimme bril. De helm synchroniseert met de verlichting van de fiets en kan ook nog eens een crash detecteren. Ga je op je bek of wordt je geschept door de zoveelste debiel die net één seconde met zijn/haar telefoon bezig is, dan worden vooraf ingestelde contactpersonen automatisch gewaarschuwd. Een trucje dat veel moderne auto's ook hebben.

De bril maakt het hele fietsfeestje compleet. Die projecteert navigatie, waarschuwingen en ritinformatie rechtstreeks in je gezichtsveld. Volgens Volkswagen is de techniek ontwikkeld door ingenieurs die eerder werkten aan head-up displays voor militaire gevechtspiloten. Je hoeft dus alleen nog een straaljagerhelm op te zetten en je kan meedoen in de volgende Top Gun film.











Is dit de toekomst?

Puristen zullen er ongetwijfeld hun wenkbrauwen bij optrekken. Naast het punt dat het misschien gek is dat Volkswagen zich bezig houdt met fietsen in plaats van auto's, hoort fietsen volgens hen gewoon trappen, om je heen kijken en af en toe een belletje geven. Maar wie regelmatig door druk stadsverkeer fietst, weet ook dat een extra paar digitale ogen misschien toch niet zo stom is.

Of al die techniek de fietser uiteindelijk écht veiliger maakt, geen idee. Eén ding is wel zeker: Volkswagen probeert van de e-bike steeds meer een auto zonder dak te maken. De volgende stap is waarschijnlijk adaptieve cruisecontrol op een stadsfiets. Dat klinkt nu nog belachelijk, maar dat vonden we een paar jaar geleden van een achteruitrijcamera op een fiets ook.

Al die techniek heeft uiteraard een prijs. Volkswagen vraagt zo'n 3.450 euro voor de Smart Bike. De eerste exemplaren moeten eind 2026 worden geleverd.

Via: Carscoops

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