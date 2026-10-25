Nieuwe Volkswagen Jetta is wél een succes

Zoals we eerder al schreven, zijn de gloriedagen van Volkswagen in China voorbij. Door de moordende concurrentie is het marktaandeel van Volkswagen flink geslonken. En de nieuwe Volkswagen ID. Unyx 08, die samen met Xpeng werd ontwikkeld, blijkt een regelrechte flop. Toch is er nu goed nieuws vanuit China.

De nieuwe Jetta blijkt namelijk wél een succes. Dat laatste keer dat er bij ons een Jetta in de Volkswagen-showroom stond is al 12 jaar geleden, maar elders is de naam Jetta nooit verdwenen. Zo is er in de VS nog gewoon een Golf sedan die Jetta heet.

10.000 orders binnen één dag

Maar daarnaast is er sinds 2019 ook een Chinees submerk, genaamd Jetta. Het nieuwste model heet Jetta M6. Zonder Volkswagen dus. Wat blijkt? Een Volkswagen-logo is ook helemaal niet nodig. De Jetta M6 verkoop als warme broodjes. In de eerste 19 uur na de onthulling heeft Volkswagen al 10.000 orders mogen noteren.

De Jetta M6 is ook bedoeld om aantallen neer te zetten, want het prijskaartje bedraagt slechts 79.800 yuan. Dat is omgerekend € 10.667… Nu zijn auto’s sowieso een stuk goedkoper in China, maar dit is ook voor Chinese begrippen een scherpe prijs.

Volledig elektrisch

De Jetta M6 is overigens volledig elektrisch. Dat is niet vanzelfsprekend, want de vorige modellen onder het Jetta-label hadden nog gewoon een verbrandingsmotor. Voor een kleine 11 mille krijg je 152 pk en een 42,9 kWh accu die goed is voor 465 kilometer range. Dat is wel volgens de rooskleurige CLTC-cyclus, maar voor dit geld mag je niet klagen. Er is ook nog een versie met een grotere accu en 555 kilometer range.

Enfin, de Chinese markt blijft dus nog steeds interessant voor Volkswagen. Want 10.000 orders in 19 uur, dat zijn cijfers waar je in Europa alleen maar van kunt dromen.

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