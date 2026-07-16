XPENG valt Tesla frontaal aan met nieuwe L03

Chinese autofabrikanten lijken tegenwoordig iedere maand wel met een nieuwe elektrische SUV te komen. Toch is de vandaag onthulde XPENG L03 nét ietwat interessanter dan de zoveelste EV met een doorlopende lichtbalk. XPENG richt zijn Chinese pijlen namelijk vol op auto's als de Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 en Skoda Elroq. En dat doet het met een prijskaartje waar die concurrenten waarschijnlijk niet heel vrolijk van worden.

Veel auto voor je geld

De L03 is met zijn lengte van 4,65 meter de kleinste SUV van XPENG, maar volgens het merk moet je hem absoluut niet als simpel instapmodel zien. De auto krijgt een strak fastback-design, portieren zonder raamstijlen en een bijzonder lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,228.

Binnenin vind je (natuurlijk) een 15,6-inch touchscreen, een groot head-up display, sfeerverlichting, lounge-stoelen en maar liefst 37 opbergvakken. Daarnaast mag de L03 ook nog eens 1.500 kilogram trekken. In Nederland begint het feest bij 36.990 euro voor de achterwielaangedreven Standard Range. Daarmee is de XPENG duizenden euro's goedkoper dan veel directe concurrenten. Waaronder dus ook de Model Y.











Snel laden, ook zonder 800 volt

Waar veel fabrikanten tegenwoordig pronken met die ongekende 800V-architectuur, houdt XPENG het bij een 400V-systeem. Vergis je niet. want toch weet de L03 echt serieuze laadprestaties neer te zetten.

Afhankelijk van de uitvoering laadt de accu met maximaal 236 kW, waardoor opladen van 10 naar 80 procent in zo'n 20 minuten mogelijk is. Dat is gewoon echt snel voor een auto in deze prijsklasse.

Er zijn drie verschillende smaken voor Nederland:

RWD Standard Range – 245 pk, 445 kilometer WLTP en vanaf 36.990 euro.

RWD Long Range – 245 pk, 520 kilometer WLTP en vanaf 39.990 euro.

AWD Performance – 388 pk, 440 kilometer WLTP, een 0-100 km/u in 4,5 seconden en vanaf 42.990 euro.







XPENG droomt groter dan auto's

Natuurlijk kon XPENG het tijdens de presentatie niet laten om ook even flink te pronken met zijn AI-verhaal. Volgens het merk vormt de L03 namelijk slechts één onderdeel van een veel groter ecosysteem.

XPENG werkt dus ook aan de volgende generatie Next Generation Pilot, die vanaf 2027 in stapjes naar Europa moet komen zodra de regels allemaal wat aangenamer worden. Daarnaast liet het merk opnieuw zijn mensachtige robot IRON zien, die vanaf 2027 wereldwijd moet worden uitgerold, en kwam ook de ondertussen bekende vliegende auto weer voorbij.

Leuk en aardig allemaal, maar voorlopig zijn het toch vooral de harde cijfers die indruk maken. Voor minder dan 37.000 euro krijg je een elektrische SUV-coupé met maximaal 520 kilometer actieradius, een lekker uitgeruste cabine en laadtijden waar de meeste concurrenten in deze prijsklasse alleen maar van kunnen dromen.

En dat is waarschijnlijk precies waar Europese kopers naar kijken. Niet hoeveel AI-chips erin zitten, maar hoeveel auto ze voor hun geld krijgen. Dat lijkt XPENG met de L03 echt wel te snappen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover