Nieuwe Zeekr 9X is een Chinese privéjet op wielen

Chinese automerken zijn al lang niet meer tevreden met het bouwen van betaalbare elektrische auto's. Ze willen ook een graantje meepikken in het topsegment, waar namen als Range Rover, Mercedes en BMW al jaren een beetje de eindbaas zijn. Zeekr denkt daar nu het antwoord op te hebben. Dit is de nieuwe 9X: een rijdende baksteen die zich eerder gedraagt als een vijfsterrenhotel dan als een vervoermiddel.

Een rijdende businessclass

Zeekr heeft de 9X ontworpen in Göteborg, maar mikt vooral op het luxesegment waar comfort misschien wel nog belangrijker is dan prestaties. Achterin kunnen passagiers zich laten masseren, de stoel volledig achterover leggen, de beensteun uitklappen en de privacyzonwering sluiten. Eigenlijk gewoon alsof je lekker plaatsneemt in de Business Class.

Uiteraard moet je naast lekker op je zuignap kunnen zitten ook vermaakt worden. Om daarvoor te zorgen laat een 17-inch 3K OLED-scherm zich uit het plafond zakken zodra de bioscoopmodus wordt ingeschakeld. De sfeerverlichting dimt automatisch, de zonwering sluit en het Naim-audiosysteem met maar liefst 32 luidsprekers neemt het over. Zelfs de stoelen trillen mee voor een extra dosis beleving. En ja, er zit ook gewoon een koelkast tussen de achterstoelen. Inclusief standen voor champagne, wijn én warmhouden. Ja, als je het doet, doe het dan goed.

Voorin draait het minder om ontspanning en meer om pure technologie. De bestuurder kijkt tegen een 47-inch head-up display aan, krijgt hulp van lidar, Highway Navigation Assist en Remote Parking Assist en bedient vrijwel alles via twee centrale 16-inch OLED-schermen, aangevuld met fysieke knoppen voor de belangrijkste functies. Super.





Bijna 900 pk en in tien minuten weer onderweg

Ook al is luxe enorm belangrijk, je moet wel gewoon snel op je bestemming kunnen zijn indien nodig. Dat lijkt wel goed te komen. De Super Hybrid combineert twee elektromotoren met een 2,0-liter turbomotor die als generator meespeelt. Het systeemvermogen bedraagt liefst 897 pk, goed voor een sprint naar 100 km/u in 4,1 seconden en een topsnelheid van 240 km/u. Toch niet mis voor zo'n luxe flatgebouw.

Dankzij de 900V-architectuur kan de accu ook nog eens razendsnel laden. Van 10 naar 80 procent kost volgens Zeekr slechts 9,5 minuten. De opgegeven actieradius bedraagt maximaal 737 kilometer. Daarnaast beschikt de SUV over adaptieve luchtvering, elektromagnetische schokdempers en verschillende rijmodi, waaronder een stand voor terreinwerk. Dat laatste zal vooral geruststellend zijn voor mensen die met hun luxe-SUV een onverharde oprit of iets in die richting moeten trotseren. Ik raad niet aan hem mee te nemen naar een offroad evenement.

Ook praktisch is hij trouwens niet onhandig. De bagageruimte is 677 liter groot en groeit met neergeklapte stoelen naar 2.148 liter. Daarnaast mag de 9X een aanhanger van 2.000 kilogram trekken.









Luxe volgens Zeekr

Zeekr wil duidelijk laten zien dat luxe tegenwoordig meer is dan ouderwets glimmende houtstrips en een leren dashboard. De 9X krijgt onder meer nappalederen bekleding, met de hand geselecteerd Nordic Wood, een kristallen draaiknop op de middenconsole en een uitgebreid pakket aan connectiviteits- en entertainmentfuncties.

Ook het uiterlijk moet indruk maken. De mega grille, Diamond Starlight Matrix-koplampen en uiteraard een doorlopende lichtbalk achter moeten de 9X een herkenbaar gezicht geven, zonder volgens Zeekr meteen heel schreeuwerig te maken.

Of de gevestigde orde daar wakker van ligt, zullen we nog maar moeten zien. Maar, aan ambitie ontbreekt het de Zeekr 9X in ieder geval niet.

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