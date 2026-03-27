Prijzig, maar lekker: de elektrische Porsche Cayenne #test

Dit is de nieuwe elektrische Porsche Cayenne Turbo. Wat je hier krijgt is in ieder geval compleet absurd: tot 1.156 pk en 1.500 Nm met launch control.

Dat betekent: 0-100 in 2,5 seconden. In een SUV die ruim 2,5 ton weegt. Het slaat eigenlijk nergens meer op. Maar precies daarom is het ook zo indrukwekkend. Onder de vloer ligt een 113 kWh accupakket (108 kWh bruikbaar) en dankzij een 800V-architectuur kun je tot 400 kW snelladen. In de praktijk betekent dat: in zo’n 10 minuten weer 300 km erbij. Dat is serieus snel.





Er zijn meerdere varianten. De instap heeft 408 pk, de S 544 pk en deze Turbo dus met 1.156 pk. Maar dat laatste alleen in combinatie met Launch Control. Porsche en elektrische pk's: het blijft soms lastig uitleggen.





Wat deze Cayenne echt bijzonder maakt is het rijden. Dankzij luchtvering, achterwielbesturing en slimme elektronica blijft hij bizar stabiel, zelfs als je absurd hard accelereert uit bochten. Comfort, sportiviteit en brute snelheid in één pakket .





Het design is nog altijd typisch Cayenne, maar dan met actieve aerodynamica, verlichte logo’s en dikke wielen tot 22 inch. Hoe Wouter dit ervaart en wat de prijzen van de nieuwe elektrische Porsche Cayenne zijn check je in de video!