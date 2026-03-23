Nieuwste elektrische Opel krijgt 800+ pk

Opel is nooit het meest sexy automerk geweest, maar toch hadden ze in het verleden genoeg leuke modellen. Er was een tijd dat Opel een heel arsenaal aan OPC-modellen in het gamma had én een sportwagen. Helaas is daar niks meer van over. We moeten het nu doen met de Mokka GSE. Voor zijn segment is dit best een geinig ding, maar het is nou niet een auto die je op een poster boven je bed gaat hangen.

Formule E

Opel heeft echter wat nieuws bedacht om zich te profileren als sportief merk: ze stappen in de Formule E. Dat is natuurlijk een stuk goedkoper dan de Formule 1 en tegenwoordig zijn de FE en F1 praktisch hetzelfde.

Opel gaat meedoen vanaf seizoen 2026/2027. Voor de mensen die geen Formule E kijken (oftewel iedereen): de seizoenen lopen niet synchroon met de jaren. Het huidige seizoen loopt tot augustus en aan het eind van het jaar start een nieuw seizoen. Dan doen de nieuwe Gen4-auto’s hun intrede, die met 816 pk een stuk sneller zijn dan de huidige. Voor wat het waard is: dit wordt in ieder geval de snelste Opel ooit.

GSE-label promoten

Opel gaat de Formule E in als het ‘Opel GSE Formula E Team’. Op deze manier willen ze hun GSE-label in de schijnwerpers zetten. Dat stelt momenteel niet zoveel voor, want de Mokka is het enige model met deze badge. Er zit echter ook nog een Corsa GSE in de pijplijn. Dit wordt het tweelingbroertje van de Peugeot e-208 GTi. Of eigenlijk moeten we zeggen: het drielingbroertje, want de Ypsilon HF bestaat ook nog. Al merk je daar vrij weinig van in het straatbeeld.

Of het loont om deel te nemen aan de Formule E? Nou, Jaguar zit ook in de Formule E en kijk waar ze dat gebracht heeft. Oké, slecht voorbeeld... Overigens hoeft Opel niet vanaf de grond een nieuw team op te bouwen. DS stopt er namelijk mee, dus waarschijnlijk neemt Opel gewoon de boel over van DS. Dat scheelt weer.